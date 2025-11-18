朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

鍾瑶（左）2019年與曹晏豪合作《詭祭》擦出愛火。（圖／報系資料照／光譜映像提供）

鍾瑶除了曾與吳慷仁有過一段情之外，另一段圈內情，就是跟小她三歲的曹晏豪，2019年因合作《詭祭》擦出愛火，當時她揮別了前一段與吳慷仁戲劇化的情變，跟曹晏豪的「姊弟戀」再度成為焦點。

鍾瑶跟小三歲的曹晏豪曾談過三年戀情。（圖／本刊攝影組）

鍾瑶跟曹晏豪的戀情，是被媒體激吻因而曝光，但其實當時2人仍在曖昧，被曝光後，雙方決定順勢勇敢去愛。曹晏豪當時曾說，事後有送鍾瑶禮物，並補上告白：「我們可以交往嗎？」才正式展開戀愛關係。事後她也坦承，這段關係有點「應觀眾要求」的感覺。

廣告 廣告

鍾瑶曾說跟曹晏豪話題相投，兩人在2016年電影《獨一無二》選角表演課中就認識，因為都是念設計、當時也都有開咖啡廳，話題相近自然而然走在一起。交往期間她對男方頗有稱讚，也帶對方見家人，「姑姑對他印象不錯，說他是個文質彬彬，很有禮貌，氣質不錯的男生。」

曹晏豪2023年底宣布與相識100天的新女友結婚。（圖／翻攝自曹晏豪IG）。

不過這段情中間也歷經分分合合，也傳過因婚事談不攏鬧分手，後來這段情只維持三年，在2021年分手。2023年底曹晏豪與交往100天的新女友宣布閃婚，鍾瑶當時大方送上祝福：「能看到他結婚，也是非常為他開心的，我今天也是以真心在為他祝福的喔。」她也否認自己不婚，認為有一天，自己的幸福也會到來。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人4／同遊美國沒人起疑 陳漢典、Lulu婚訊驚訝全台

獨家／張信哲歌友會爆「收錢後沒下文」 會員怒轟：欺騙歌迷

無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？