朋友變情人4／同遊美國沒人起疑 陳漢典、Lulu婚訊驚訝全台

鍾瑶與合作多年的型男攝影師Kair從朋友變情人。（圖／本刊攝影組）

鍾瑶跟合作多年的型男攝影師Kair（陳冠凱）從朋友變情人，而演藝圈中也有許多工作夥伴、朋友變成情人的例子，像是陳漢典跟Lulu（黃路梓茵）長年夥伴關係，連同遊美國都不曾讓人起疑，突然宣布婚訊，簡直讓全台灣人都嚇到了。

林心如與霍建華是演藝圈「好友變夫妻」的經典代表。（圖／報系資料照）

林心如跟霍建華絕對是演藝圈「好友變夫妻」的經典代表，兩人原本維持了近十年「哥兒們」般的情誼，霍建華曾坦言，因為是多年的好朋友，反而更擔心一旦告白失敗，連朋友都做不成。但他最終鼓起勇氣表白，兩人確定心意後，從交往到結婚只用了短短約半年時間。2016年結婚後，育有一女，感情穩定甜蜜。

陳漢典、Lulu近期登記結婚，互動超甜蜜。（圖／本刊攝影組）

陳漢典跟Lulu （黃路梓茵）則是從十二年同事，瞞著大眾眼睛默默變成情侶，然後突然宣布婚訊，引起娛樂圈震撼。兩人因共同主持、合作長達十多年，彼此是工作上最有默契的夥伴，也最了解對方的心事與工作壓力。低調交往「快一年」後，2025年無預警宣布結婚，因為過程太過低調，兩人還不斷強調「不是整人」，可愛的互動，收穫了廣大觀眾的祝福。

曾沛慈與老公Peter是教會認識很久的朋友，後來變熟覺得對方是好對象。（圖／翻攝自曾沛慈臉書）

曾沛慈和老公Peter在教會認識10幾年，疫情時，常一起出去，進而變得更加熟識，「覺得對方是很不錯的人。」因為認識很久彼此間的信任度很高也很穩定，對方也很尊重她的工作，做很多事情都不用報備。即便她做演員工作，難免需要跟異性對戲，她說老公從沒吃醋過，「他是聖人，他有很健康的心態」。

