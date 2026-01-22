朋友送手環保平安！初孟軒遭下愛情降頭 驚悚真相曝

初孟軒近期在節目曝光一段驚悚經歷。（圖／翻攝自初孟軒IG）





演員初孟軒近期分享一段驚悚回憶，他透露過去在泰國拍攝廣告時，朋友贈送一條「保平安」的手環，還叮囑要時時刻刻帶著，沒想到他在拿下後，手上還是有被扣住的感覺，直到初孟軒問了濟公師父，才發現驚悚真相。

初孟軒在《11點熱吵店》表示，因為需要工作而把手環拿下，但手上依舊像是有東西在的感覺，就這樣維持兩三天，他受不了跑去找濟公師父，對方一見到就問，「你知道這是什麼嗎？」初孟軒以為是平安符，沒想到濟公師父驚吐，「那是別人把自己的血烤在桃花木上面，然後做了一個手環給你，只要你的手上流血，碰到那個手環，誓約就會成立，我就會喜歡上那個人。」

話一說完，就連現場來賓都直呼「太恐怖了吧！」初孟軒坦言，在跟朋友相處的過程中，並未感受到對方的愛意，得知真相後也不知道該如何詢問，至於最後手環怎麼處理，「我把手環給濟公師父，他說不能燒掉也不能丟掉，沒有用，他就幫我做一些法事把它處理掉。」處理完後手環感跟著消失。



