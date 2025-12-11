朋友送的！他過海關警鈴大作一查護身符「輻射超標」1600倍 網驚呼：可以絕交了

旅客護身符變護身「輻」。（翻攝中國海關）

中國遼寧1名旅客，過機場海關核輻射監測門時警鈴大響，經查他身上的護身符輻射超標1686倍，但讓網友感到害怕的是，這是他朋友贈送的，直呼該與朋友絕交了。

「護身符」反害身體？

綜合中媒報導，中國遼寧省大連周水子機場，日前1名旅客經過海關固定式核輻射監測門時，突然警鈴大作，經查他身上所配戴的「護身符」竟然核輻射超標，達168.6μSv/h（微西弗每小時），高出標準值1686倍。

旅客護身符輻射超標1686倍。（翻攝中國海關）

釷-232對人體危害在哪？

據該旅客所稱，護身符為朋友所贈送，而經分析確認當中含有放射性元素釷-232。

中國海關提醒，釷-232已被世界衛生組織（WHO）癌症研究機構列入1類致癌物清單中，恐對身體造成危害；中國網友看到新聞後，不禁直呼「這個朋友可以絕交了」「這個朋友，是要給你送走的節奏啊」「送輻的」「我的天哪這算謀殺吧」「生死之交」。

