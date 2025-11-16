朋友都男生！女大生「毀三觀」式維持友情：我承認我很髒

網友在Dcard坦言，自己不懂得怎麼交朋友、維繫關係，現在身邊少數會主動約她出去的，幾乎都成了「砲友」。（示意圖／Pixabay）





在人際關係中如何找到真正的朋友，是許多人成長過程中共同的困惑。近日一名網友在Dcard以「一直在靠性交朋友⋯⋯」為題發文，坦言自己長期不會主動交友、也不懂得維持關係，導致朋友極少，如今身邊唯一會主動約她出門、陪她聊天的，幾乎都成了與她有性關係的對象，引發網路討論。

原PO表示，自己從小就個性內向、不擅長主動示好，因此朋友一直很少。即便好不容易認識了新朋友，也常因不知道如何維繫而逐漸疏遠。她回憶，大學時曾努力想融入班級、主動和同學建立連結，卻總覺得對方的熱度很快下降，讓她不免懷疑：「是不是我太公主、太懶，不會經營友誼？」

她坦白，目前身邊少數還會主動約她出去的，多半是和她發生過關係的男性朋友。「其實打炮這件事我也不是特別喜歡，只是因為只有這些男生會主動約我出去玩、陪我聊天。」她舉例，之前想去演唱會、去咖啡廳，都只能拜託對方陪她一起去，心裡雖然非常感謝，但也清楚彼此的關係並非真正的友情。

原PO也直言，她明知道這樣的互動模式不健康，卻久而久之越來越依賴，甚至開始懷疑自己：「如果沒有性，別人到底還有什麼理由跟我做朋友？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應：「你高興就可以」、「整篇看下來，跟公主沒有什麼連結」。也有網友提醒：「把性當成維繫友誼的方式，只會讓交友圈越來越侷限在異性身上」、也有人建議「找找自己的興趣，以興趣為出發點交朋友，有共同話題就會比較自然」。

