朋友「1口頭禪」害血壓狂飆！曝3大崩潰案例 網喊秒懂：聽一次就抓狂

實習記者藍子瑄／綜合報導

一名網友日前分享與「習慣性否定」的友人互動，對方每次開口都以「不是」、「沒有」、「不對」當作起手式，讓他血壓瞬間飆高。（示意圖／Pexels）

你身邊也有「習慣性否定」的朋友嗎？一名網友日前在 Dcard 分享與友人互動的崩潰經驗，直呼對方每次開口都以「不是」、「沒有」、「不對」當作起手式，但反駁完後說出的內容卻跟原本意思一模一樣，讓他血壓瞬間飆高，忍不住怒喊：「這種無效反駁真的超煩！」貼文一出，引發不少網友共鳴。

原PO 舉例，和朋友談到物價時，他抱怨巷口乾麵變貴，結果朋友第一句又是：「不是」，接著補一句：「是因為物價都上漲，所以他才漲價。」原PO無奈吐槽：「啊這不就是變貴了嗎？」

在討論電影時也一樣，原PO認為男主角的死亡安排太刻意，朋友照樣先否定：「不是」，然後又解釋：「導演是想表達宿命論，他不得不死。」原PO傻眼表示：「所以不就是刻意安排的意思嗎？」

連打遊戲時也逃不過。原PO看到對方太強，忍不住喊：「太肥了，這場沒救！」朋友卻又開局一句：「不是」，接著分析：「前面被反殺、等級差兩級、裝備又領先一件大裝，所以才會這樣打不贏。」原PO吐槽：「這不就是『太肥了』的定義嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言大讚中肯，直呼遇過類似的人「講話真的很累」。有人形容這樣的朋友是「反駁型人格」、「他們的口頭禪就是否定別人、喜歡改你講的話，非得顯示自己更懂才安心」、「這類人多半是家庭環境影響，習慣先反駁來保護自己」。

也有不少網友分享不同觀點，認為這種「開頭先否定」其實可能只是口頭禪。有留言指出：「他們的『不是』就像有人會先回『蛤？』一樣，是反射動作啦。」「本能性反駁，沒惡意，只是不知道怎麼接話。」

