服儀檢查變摸胸！教官室成「喬奶房」她控：不下20幾次「1關鍵」無罪

記者羅欣怡／桃園報導

桃園某高中教官遭學生指控性侵、猥褻，法院最終判無罪。（翻攝自photoAC）

已婚男子阿文（化名）在桃園市擔任教官，但卻不下20次要小莉（化名）進教官室「服儀檢查」、「量測制服」，對小莉猥褻、摸胸，甚至還在自己住處性侵得逞、趁小莉喝醉猥褻得逞，遭檢方依強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴。桃園地院審理，發現即便發生這些讓小莉不舒服的事，小莉仍與阿文聯繫，主動傳訊要教官「載她去玩」，互動親密如情侶，判決阿文無罪。

判決書指出，阿文身為學校教官，2023年3至4月中旬間某日，卻趁小莉身體不適載往住處休息時強制性交得逞；接著又在同一期間內，趁探訪喝醉的小莉強制猥褻得逞，分別遭檢方依強制性交、強制猥褻起訴。

小莉更控訴，阿文經常叫她到教官室，假借測量制服、服儀檢查、按摩而觸摸自己胸部的行為，前後不下20幾次，其中幾次甚至還發生在阿文的住所，在小莉告知家防中心社工後，才因此曝光。

法院審理時，阿文坦承確實與小莉發生親密關係，但是兩情相悅，互動如男女朋友，絕對沒有強暴脅迫。法官調查，小莉對阿文的指控先後順序、細節多達四種版本，若真如小莉所說，照常理判斷，應該對阿文避之唯恐不及，但在小莉提告後，還常私訊阿文，甚至在阿文傳送煽情文字時，小莉還以「哈哈」回應，互動顯然超出一般性侵害受害者的行為邏輯。

法官認為，阿文身為教官卻與學生發生親密行為，確實有違專業倫理之關係，但法律講求證據，小莉的指述存在多處瑕疵，且缺乏除了單一指述外的補強證據。在「罪證有疑、利於被告」的原則下，因此，判決阿文無罪。

