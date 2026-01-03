服刑倒數！晚安小雞教柬獄友台語 竟用來搶床位互罵

網紅晚安小雞。（圖／翻攝自臉書@晚安小雞）





網紅「晚安小雞」因於2024年2月在柬埔寨自導自演綁架戲碼，被當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。目前仍在柬埔寨服刑中，隨著刑期接近尾聲，如今離刑期只剩1個多月，他也分享獄中近況，更自曝教柬埔寨獄友台語，沒想到它們在搶床位時竟用台語互罵，讓他直呼「看到快笑死了」。

手寫信揭獄中近況：教獄友台語互罵

晚安小雞於去（2025）年12月15日公開一封手寫信，披露了他在獄中的近況。信中提到，他已在柬埔寨服刑超過700天，期間柬埔寨語能力已提升至六成。他還分享了獄中趣事，自曝曾教導獄友台語髒話，甚至有柬埔寨籍獄友為了搶床位而發生爭執，竟以台語互罵，令他感到哭笑不得。

戰火波及獄所附近：體會戰爭可怕

然而，信件內容話鋒一轉，晚安小雞提及到柬埔寨與泰國邊境戰火頻傳，戰事已波及距離他服刑地點僅三小時車程的區域。他表示常聽到「碰、碰」的聲響，深感戰爭的可怕與無情。晚安小雞引述柬埔寨警方說法，並表示泰方並未接受停火提議，並坦言自己對政治並不熟悉，只盼衝突能盡早平息，別再讓無辜民眾承受戰火帶來的痛苦。

晚安小雞提到，自己在柬埔寨生活將近2年，早已把當地視為第二個家，也難免憂心衝突若擴大恐影響個人安危。他半開玩笑表示，若真不幸受到波及，此生都不會再選擇前往泰國旅遊。

社群粉專更新：預告「明年見」

此外，「晚安小雞」的官方臉書粉專於去年12月31日發布最新動態，文中寫道：「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。」貼文中也對支持者表達感謝：「謝謝各位哥姐這一年來的照顧與支持，有你們真的很溫暖、也很有力量。」並預祝大家平安健康、事事順心。



