服務不曾中斷、戰袍再上身！蔡昌達宣布再戰市議員 「寮」得來的老朋友獲鄉親力挺

▲蔡昌達議員參選人於活動現場與基層警力合影，手持春聯互道祝福，向長年守護治安的人民保母致上敬意，並傳遞新春平安、出入順遂的暖心祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】前高雄市議會副議長蔡昌達長期投入大寮、林園地區基層服務，深獲地方肯定，7日上午前往林園夜市，出席台灣中油公司石化事業部舉辦的「迎新贈春聯」活動，與鄉親握手寒暄，並向辛勞的人民保母致上敬意，整場活動互動熱絡，展現深耕基層、多年累積的支持力，也再次凸顯其親民形象與穩健服務實力。

▲中油石化免費送春聯活動現場，民進黨大寮、林園區議員參選人蔡昌達手持宣傳小物向鄉親說明理念，與民眾近距離互動交流，展現親民作風與深耕地方的服務熱忱。

蔡昌達在地方鄉親與基層民意的熱切鼓勵下宣布重拾戰袍，投入下屆市議員選舉，期盼延續服務動能，為熟悉的家鄉持續打拚。

蔡昌達多年來勤走地方、深入基層，對地方大小事瞭若指掌，長期陪伴里民解決問題，被居民親切稱為「『寮』得來的老朋友」，象徵與地方深厚的情感連結與信任基礎。他以「服務達人、使命必達」自我期許，不論在任或卸任期間，始終堅守第一線，讓服務從不間斷。

回顧過去在市議會任內，蔡昌達積極監督市政、為地方爭取建設與資源，卸任後仍持續投入基層服務，協助里民反映民生需求、串聯各項社會與行政資源，實幹作風深獲地方好評，也累積穩固的民意基礎。

蔡昌達7日上午前往林園夜市，出席台灣中油公司石化事業部舉辦的「迎新贈春聯」活動，湧現排隊人潮，他逐一向鄉親握手致意、寒暄問候，並向長年守護治安的人民保母表達感謝之意，現場發送競選小物，吸引不少鄉親爭相索取，年節氣氛濃厚。

蔡昌達也藉此向鄉親拜早年，祝賀新春平安順遂，同時懇請民眾留意即將進行的市議員初選電話民調，若接獲民調電話，請說出「唯一支持蔡昌達」，讓真正做事、熟悉地方需求的民意代表，持續在市議會為大寮、林園發聲，守護地方、服務鄉親。（圖╱記者王苡蘋翻攝）