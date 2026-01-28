服務不縮水 台東弱勢者春節送藥到府

（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣政府照顧弱勢族群春節連假期間用藥需求，推出免費送藥到府服務，將由聯美社區藥局擔任守護窗口，確保有需要的民眾用藥不中斷，安心過好年。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，衛生局推動社區藥事照護，春節期間針對設籍台東縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、行動不便者、獨居長者、居家照護個案等5大弱勢對象，由專業藥師提供送藥到宅及用藥指導服務。

衛生局長孫國平局長表示，這些弱勢民眾如於春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所，或直接聯繫本次計畫的服務社區藥局聯美藥局。

孫國平提醒，春節期間領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議領藥日期，若有相關需求，建議提前致電諮詢，以便藥師安排配送行程。台東縣衛生局與社區藥局攜手，要在寒冬中將愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中。（編輯：陳清芳）1150128