服務他人治癒自己 門諾志工獲衛福部表揚

門諾公共事務主任(左)感謝志工們的服務與奉獻

衛生福利部公布全國績優志工名單，門諾醫院共有四位志工，服務時數突破8,000小時，獲頒全國「金牌志工獎」。門諾醫院表示，志工們以耐心、真誠與無私，總在制度尚未及時照顧到的角落，第一時間伸出最溫暖的援手，是醫療永續道路上不可或缺的力量。

從1997年加入志工行列，如今已高齡83歲的志工徐初子，11年前經歷喪子之痛時，曾一度將自己關在家裡、以淚洗面，直到某一天，她醒悟，兒子不會想看她繼續頹廢下去，讓她重新穿上志工背心、回到門諾醫院。她說，只要還健康，就不要把自己關在家裡，志工的小小付出，可能就是別人的光。



門諾醫院公共事務主任周奎學表示，在門諾的每一個角落，志工都用微笑、耐心與溫度陪伴病患、弱勢家庭和需要支持的移工，默默實踐著永續社會中最珍貴的力量，彼此扶持。門諾醫院感謝志工們的付出，這些看似微小的善意，對門諾來說是一份大愛，也將成為門諾邁向第 78 年的重要後盾。