服務偏鄉收視戶與推動地方文化 南投蟬聯優等獎

南投推動地方文化、電視收視普及受到肯定，繼一一三年度獲國家通訊傳播委員會（NCC）評定為優等，今年再於二十二縣市中脫穎而出，蟬聯優等；二十八日NCC在宜蘭舉辦全國有線電視發展研討會，並公開表揚，南投縣由縣府新聞及行政處副處長施東憲代表領獎。

南投縣政府新聞及行政處處長蔡明志表示，南投僅一家有線電視業者，NCC按比例分配給縣府經費偏低，但縣府能在有限的經費下妥善管理運用，且有效執行推動在地方文化特色、普及電視收視和縮短數位落差，而今再度獲獎，表示縣府多元政策、照顧弱勢族群之執行運用基金方向受到中央高度肯定。

蔡明志指出，南投雖有秀麗山巒，但幅員遼闊、偏鄉山區道路崎嶇難行，有線電視業者及中華電信（MOD）無法佈線服務民眾收視，民眾仰賴收視數位無線電視比重相當高。而縣內民眾收視數位無線電視訊號來源，主要由縣府經管之「集集大山電視轉播站」發射。因此，有線電視基金有近六成運用在轉播站維運支出上，以確保南投十一個及鄰近雲林三個鄉鎮市，共約十一萬餘戶民眾，能免費收視數位無線電視，保障偏鄉民眾普及收視數位無線電視權益。

蔡明志也指出，有線電視基金運用，除了確保偏鄉民眾收視數位無線電視權益外，縣府亦多面向在有線電視滿意度調查、致力於媒體識讀宣導、地方頻道及公用頻道推廣等，包括到社區及校園舉辦宣導活動，以涵蓋宣導效果。例如去年曾舉辦媒體識讀暨政令宣導營，培養學員對於真假訊息的思辨能力，相關課程內容同時於公用頻道播出，讓民眾在家也可以吸收新知，及推廣在地優質農特產品與地方創生，製作在地文化影像紀錄。