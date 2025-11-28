服務偏鄉收視戶！ 南投推動地方文化蟬連「優等獎」 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投推動地方文化、電視收視普及受到肯定，繼113年度獲國家通訊傳播委員會（以下簡稱NCC）評定為「優等」，114年再度蟬連「優等」，在22縣市中脫穎而出，28日NCC在宜蘭舉辦全國有線電視發展研討會，並公開表揚，由縣府新聞及行政處副處長施東憲代表領獎。

縣府新聞及行政處表示，依有線廣播電視法第45條，有線電視業者每年應繳交營業額1%予中央，由NCC撥付40%給地方政府，從事偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設等。地方政府將經費編入預算，依基金運用辦法推動收視普及、在地節目製播與識讀教育等，並於次年3月底前報送執行情形，由基金管理委員會考核。

縣府新聞及行政處蔡明志處長表示，南投僅一家有線電視業者，NCC按比例分配給縣府經費偏低，但縣府能在有限的經費下妥善管理運用，且有效執行推動在地方文化特色、普及電視收視和縮短數位落差，今再度獲獎，表示縣府多元政策、照顧弱勢族群之執行運用基金方向，受到中央高度肯定，縣府團隊也全程參與研討會及指派人員上台受獎。

蔡明志處長指出，南投雖有秀麗山巒，但幅員遼闊、偏鄉山區道路崎嶇難行，有線電視業者及中華電信（MOD）無法佈線服務民眾收視，民眾仰賴收視數位無線電視比重相當高。而縣內民眾收視數位無線電視之訊號來源，主要由縣府經管之「集集大山電視轉播站」發射。因此，有線電視基金有近六成運用在轉播站維運支出上，以確保南投11個及鄰近雲林3個鄉（鎮、市），共約11萬餘戶民眾，能免費收視數位無線電視，保障偏鄉民眾普及收視數位無線電視權益，為基金運用的重點工作項目。

蔡明志同時指出，有線電視基金運用，除了確保偏鄉民眾收視數位無線電視權益外，縣府亦多面向在有線電視滿意度調查、致力於媒體識讀宣導、地方頻道及公用頻道推廣等活動，包括到社區及校園舉辦宣導活動，以涵蓋宣導效果。例如113年舉辦「媒體識讀」暨政令宣導營，課程內容培養學員對於真假訊息的思辨能力，不陷入詐騙集團的詭計中。相關課程內容同時也於公用頻道播出，讓民眾在家也可以吸收新知，及推廣在地優質農特產品及地方創生，製作在地文化影像紀錄，並於有線電視第4頻道及本府YouTube上架，保障民眾之媒體近用權及活絡地方文化。（圖／南投縣政府提供）