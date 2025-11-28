▲服務偏鄉收視戶，南投縣再度蟬聯「優等獎」殊榮。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣推動地方文化、提升電視收視普及的努力再次獲得肯定。繼113年度獲國家通訊傳播委員會（NCC）評定為「優等」後，114年南投縣再度蟬聯「優等獎」，在全國22縣市中脫穎而出。NCC於28日在宜蘭舉辦「全國有線電視發展研討會」，並公開表揚今年績優地方政府，由縣府新聞及行政處副處長施東憲代表受獎。

▲服務偏鄉收視戶，南投縣再度蟬聯「優等獎」殊榮。

縣府新聞及行政處表示，依《有線廣播電視法》第45條規定，有線電視業者每年需繳交營業額 1% 予中央，由 NCC 撥付 40% 回給地方政府，用於推動偏鄉地區收視普及、補助弱勢族群收視費用、發展地方文化與公共建設等。地方政府需將經費編入預算，並依規範運用於收視普及、地方節目製播及媒體識讀教育等，並於次年 3 月底前提交執行成果，由基金管理委員會審查。

廣告 廣告

新聞及行政處處長蔡明志指出，南投縣目前僅一家有線電視業者，因此 NCC 按比例分配的基金經費相對偏低，但縣府在有限資源下仍能妥善運用，並以多元政策推動地方文化、提升收視普及及縮短數位落差，連續兩年獲中央肯定，證明縣府團隊方向正確、執行有成。

蔡明志表示，南投幅員廣闊、山區道路崎嶇，多處偏鄉無法由有線電視業者或中華電信 MOD 佈線，居民主要仰賴數位無線電視。因此，有線電視基金近六成經費投入縣府管理的「集集大山電視轉播站」維運，以確保南投 11 個及鄰近雲林 3 個鄉鎮市，共約 11 萬餘戶居民可免費收視數位無線電視，維護偏鄉收視權益。

此外，基金也用於提升縣內媒體識讀、地方頻道與公共頻道推廣，包括深入社區與校園辦理識讀教育、政令宣導等活動。113 年舉辦的「媒體識讀暨政令宣導營」即透過課程強化民眾辨識真假資訊的能力，避免受詐騙侵害，並將課程內容於公用頻道播出。縣府亦持續推動在地農特產品、地方創生與文化記錄製作，並於有線電視第 4 頻道及官方 YouTube 平台播映，保障民眾媒體近用權，同時活絡地方文化。

南投縣連續兩年獲 NCC 「優等」肯定，不僅展現縣府在偏鄉收視服務、文化推廣與數位落差改善上的努力，也象徵團隊持續致力打造更友善、更普及的媒體環境，讓偏鄉與城市同步享有資訊平權。