服務偏鄉民眾買票 台鐵花蓮慈濟首設醫院票務櫃台

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從中壢來花蓮慈濟醫院就診的劉先生，因為今日已經看完醫生打算提前返家，突然看見服務台有台鐵票務櫃台很驚喜。另外不少老人家因不太會使用手機App訂票，在這裡也可以買到。

就醫民眾劉先生表示，「就不用去火車站買，也不用在車上補票，就是給我很大的方便。」

就醫民眾李先生認為，「我覺得很方便啦，因為這邊馬上就可以買到，那邊火車站有的時候還要排隊。」

這項服務是台鐵在全國第一個設置的醫院票務專櫃，2023年設置後，卻在去年0923光復洪災時，因調度人力服務鏟子超人才因此暫停，現在重啟後特別加強了服務時間。

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台鐵花蓮站長鄭成忠說明，「以前是週一、三、五，每天只有4小時的服務，現在已經改成週一到週五，每天早上9時到下午5時的6小時服務。」

台鐵慈濟醫院票務櫃售票員郭小姐說道，「使用服務的人其實也滿多的啊，大部分就是有需求的人就會來。」

醫院則是表示，慈濟距離火車站雖近，但搭車也要5分鐘、走路要半小時，院內設置了票務窗口後的確比較方便，多的時候平均每天有上百張購票，最差也有4、50張。

花蓮慈濟醫院總務室主任沈芳吉表示，「我們曾經有去跟其他醫院做一些分享，比如像說雲林他們就覺得非常好，如果可以的話，未來如果台鐵也可以在其他縣市，對這些偏遠的、偏鄉的民眾來講，真的是一個很大的福音跟幫忙。」

台鐵強調，從2023年成立至今已售出18000張車票，未來其他偏鄉醫院是否也能設置，需依照各地不同需求，研議後才能決定。