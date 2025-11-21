服務卅載 甲南里長劉國賢獲表揚

六甲區甲南里長劉國賢（右）九任里長有八任同額競選，獲內政部表揚服務滿三十年，區長陳啟榮到劉家貼紅單表達祝賀。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕六甲報導

六甲區甲南里長劉國賢最近獲內政部服務滿三十年資深里長三等內政專業獎章，擔任九屆里長以來，八屆皆為同額競選，凡事親力親為，深獲里民愛戴，獲獎實至名歸。

年輕時從事農務的劉國賢，對於地方事務投入，三十五歲就擔任六甲鄉民代表，後在地方人士的鼓勵下再戰里長，深厚實力首度投入里長選舉，就是同額競選，順利當選。

劉國賢憑藉著熱忱，做好各項服務。第二任尋求連任時，有其他人登記角逐，劉國賢仍以高票獲里民支持，連任成功，爾後一路同額競選，至今已是第九任里長任期。

廣告 廣告

身兼甲南里長、社區理事長也是六甲保安宮委員，劉國賢生活相當忙碌，為讓里內長輩更健康，開辦關懷據點每週舉辦二次健促活動及共餐，深獲長輩們的青睞，其中不乏九十多歲的長者準時上課，活動筋骨之餘還能話家常，吃著志工烹煮的菜色，是大家最快樂的時光。

劉國賢說，里長生涯事務費從每月九千元起跳，當時紅白帖多，根本就入不敷出，現在雖有調整，但相對物價上漲，辦理活動有時也要稍微補貼。