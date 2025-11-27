服務南高雄三區34萬民眾 高市府衛生局社區營養推廣中心林園分中心慶週年
為讓民眾就近在生活圈內獲得營養相關服務，高市府衛生局去年十一月於林園區衛生所設立「社區營養推廣中心林園分中心」，由專任營養師駐點服務南高雄林園、小港及大寮三區近三十四萬名民眾，營運一年來發現長者有乳品及全穀未精製雜糧攝取量不足、便秘等營養飲食及健康問題，已透過課程諮詢及運動等方式具體改善；為慶祝林園分中心成立滿一周年，今（廿七）日特別舉辦週年茶敘活動，衛生局王小星副局長親臨現場，林園區衛生所、高雄市營養師公會及在地里長、社區據點代表皆到場共襄盛舉，一同回顧一年來的努力成果。(見圖)
衛生局今(廿七)日說明，該活動由社區長輩帶來熱情舞蹈表演揭開序幕，展現活力與健康老化的精神，現場氣氛溫馨而熱鬧。
衛生局王小星副局長表示，營養是健康的根本，我們希望透過布建營養分中心，讓民眾在社區中就能獲得專業又溫暖的營養照護；目前高雄市已在旗山、彌陀、林園與大社等四處成立營養分中心，未來將拓展至九處，打造綿密營養網路，讓營養師成為民眾的「營養好厝邊」，一起守護民眾從餐桌到生活的健康日常。
林園分中心成立以來，結合在地社區據點、醫療院所、農會與餐飲業者等多元夥伴，提供營養不良風險篩檢六百六十八人、一對一飲食諮詢一百八十一人、主題式營養講座及料理示範等服務五十一場，協助民眾從日常生活中養成健康飲食習慣，尤其針對高齡者，預防慢性病與延緩失能，讓營養照護真正貼近生活。打造南高雄完整的營養照護網路。
林園分中心分析近一年來於社區進行營養認知與飲食頻率問卷調查及社區營養教育課程互動過程，發現該區域長者有乳品攝取量不足、攝取全榖未精製雜糧少，以致有便秘等營養飲食與健康問題，經以單一議題多次接觸影響飲食行為的策略介入，乳品類食物達建議攝取量比例從15.4%提高至61.5%，全穀類則從38.5%提高至53.9%，也因增加膳食纖維攝取搭配適當運動，進一步解決便秘問題。
今日活動營養師也以「固骨防跌」為主題進行健康講座，介紹日常飲食中可補充鈣質、強化肌力的技巧，幫助長者預防跌倒與骨鬆問題；壓軸由在地特色餐飲業者示範「洋蔥黑芝麻奶酪」，將林園在地農產與健康概念巧妙結合，讓與會來賓品嚐到兼具創意與營養的甜品，傳遞「吃得健康、吃得在地、吃得有感」的生活理念。
衛生局強調，將持續推動「預防及延緩失能」與「社區健康促進」政策，民眾可多加利用社區營養推廣中心的資源與服務，包括飲食營養諮詢站提供個別營養諮詢服務，共擬飲食計畫以改善營養缺失及營養相關健康問題，從飲食開始一起升級健康生活。
其他人也在看
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 51 分鐘前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 5 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 7 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 天前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 8 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 23 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 19 小時前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛
現代人生活忙碌，又經常吃外食，不只營養不均，還可能傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥列出10大傷腎食物，例如早餐穀物，看似健康卻是傷腎地雷，恐添加甜味劑與食用色素，第一名則是珍珠奶茶，珍珠屬於澱粉類，又經常裹上糖水，長期飲用會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇丹紅易鑽入皮膚「尤其愛臉」 專家教自救...解毒３招必學
台灣食藥署日前驗出化妝品含有禁用的蘇丹紅（蘇丹色素4號），問題原料已流入14家業者，相關產品已全數下架停售。許多民眾關心，為何擦在臉上的化妝品會被吸收進入體內？接觸蘇丹紅後又該如何排出體外？中天新聞網 ・ 1 天前
糖尿病年輕化！ 控糖應注意飲食、運動、末梢血液循環
市面上常見魚油、納豆和精氨酸可幫助清除血栓；銀杏葉萃取物則能幫助促進血液循環，若針對改善末梢血液循環的產品，張鳳梅藥師舉例民眾耳熟能詳的循利寧，擁有專利萃取技術的標準化製程，品質有保障；活性有效成分明確，劑量和質量相對穩定；以及產品療效有科學數據的醫療實證支持。NOW健康 ・ 2 小時前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前