服務南高雄三區34萬民眾 高市府衛生局社區營養推廣中心林園分中心慶週年

為讓民眾就近在生活圈內獲得營養相關服務，高市府衛生局去年十一月於林園區衛生所設立「社區營養推廣中心林園分中心」，由專任營養師駐點服務南高雄林園、小港及大寮三區近三十四萬名民眾，營運一年來發現長者有乳品及全穀未精製雜糧攝取量不足、便秘等營養飲食及健康問題，已透過課程諮詢及運動等方式具體改善；為慶祝林園分中心成立滿一周年，今（廿七）日特別舉辦週年茶敘活動，衛生局王小星副局長親臨現場，林園區衛生所、高雄市營養師公會及在地里長、社區據點代表皆到場共襄盛舉，一同回顧一年來的努力成果。(見圖)

廣告 廣告

衛生局今(廿七)日說明，該活動由社區長輩帶來熱情舞蹈表演揭開序幕，展現活力與健康老化的精神，現場氣氛溫馨而熱鬧。

衛生局王小星副局長表示，營養是健康的根本，我們希望透過布建營養分中心，讓民眾在社區中就能獲得專業又溫暖的營養照護；目前高雄市已在旗山、彌陀、林園與大社等四處成立營養分中心，未來將拓展至九處，打造綿密營養網路，讓營養師成為民眾的「營養好厝邊」，一起守護民眾從餐桌到生活的健康日常。

林園分中心成立以來，結合在地社區據點、醫療院所、農會與餐飲業者等多元夥伴，提供營養不良風險篩檢六百六十八人、一對一飲食諮詢一百八十一人、主題式營養講座及料理示範等服務五十一場，協助民眾從日常生活中養成健康飲食習慣，尤其針對高齡者，預防慢性病與延緩失能，讓營養照護真正貼近生活。打造南高雄完整的營養照護網路。

林園分中心分析近一年來於社區進行營養認知與飲食頻率問卷調查及社區營養教育課程互動過程，發現該區域長者有乳品攝取量不足、攝取全榖未精製雜糧少，以致有便秘等營養飲食與健康問題，經以單一議題多次接觸影響飲食行為的策略介入，乳品類食物達建議攝取量比例從15.4%提高至61.5%，全穀類則從38.5%提高至53.9%，也因增加膳食纖維攝取搭配適當運動，進一步解決便秘問題。

今日活動營養師也以「固骨防跌」為主題進行健康講座，介紹日常飲食中可補充鈣質、強化肌力的技巧，幫助長者預防跌倒與骨鬆問題；壓軸由在地特色餐飲業者示範「洋蔥黑芝麻奶酪」，將林園在地農產與健康概念巧妙結合，讓與會來賓品嚐到兼具創意與營養的甜品，傳遞「吃得健康、吃得在地、吃得有感」的生活理念。

衛生局強調，將持續推動「預防及延緩失能」與「社區健康促進」政策，民眾可多加利用社區營養推廣中心的資源與服務，包括飲食營養諮詢站提供個別營養諮詢服務，共擬飲食計畫以改善營養缺失及營養相關健康問題，從飲食開始一起升級健康生活。