服務大梨山民眾返鄉通行 中橫便道元旦增開時段

從今（31）日下午2點起到115年1月4日，中橫便道增開通行班次由3個時段增為5個時段。（圖：張文祿攝）

公路局中區養護工程分局為服務大梨山地區民眾返鄉通行需求，從今（31）日下午2點起到115年1月4日，台8臨37線中橫便道將從原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7點、10點、中午12點及下午2點、4點30分，（12月31日僅增開下午2點），並於1月5日恢復為3時段開放（上午7點、12點及下午4點30分），通行期間請駕駛人注意車前狀況，並與前車保持適當距離及開啟頭燈，維護行車安全。

公路局提醒，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，封閉道路禁止通行。

通行中橫便道目前仍限原可通行中橫便道的5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。

公路局呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），事先作好行程規劃，多利用公路局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息。（張文祿報導）