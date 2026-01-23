服務學習走出教室 羅厝國小生幫阿公嬤搥背按摩

一群來自羅厝國小的小朋友幫阿公阿嬤搥背按摩。（記者方一成攝）

抓龍會不會太大力？昨（二十三）日早上在埔心鄉羅厝友福長期照顧中心，有一群來自羅厝國小的小朋友幫阿公阿嬤搥背按摩。在學期末最後一天，羅厝國小全校學生走出教室、走入社區，到鄰近的安養機構服務學習，將這學期所學的才藝和學習成果展現給阿公阿嬤觀賞，現場所有人掌聲不停、笑聲不斷，讓長輩心情愉悅，有益健康。

羅厝國小去年一月安排同樣的服務學習，希望維持與社區機構永續的夥伴關係。在所有教職員協力指導與安排下，全校六個班表演十二個節目，有木箱鼓、直笛、小提琴、流行舞蹈、閩南語歌謠等熱鬧又豐富的演出，讓長輩在過年前歡樂慶新年。梁桂錦校長表示，學生不只是表演，還寫小卡片祝福長輩、面對面關心問候、幫長輩按摩，提供在安養機構的長者有更多與孫子輩的交流機會，也提醒孩子們也要照顧關心家中的長輩，讓良善孝道傳揚延續，是最佳的品德教育實踐學習。

到場關心長輩並給小朋友鼓勵的有彰化縣政府秘書詹秀貞，來自台中市的熱愛生命文教基金會方嘉綺執行長及大中華婦幼關懷成長協會朱美蓉理事長。透過方執行長的引薦，學校獲得台中至善扶輪社贊助十顆木箱鼓。也因員林南區扶輪社贊助指導經費，順利成立社團，孩子們才有機會學到這項方便帶著走的樂器技能。羅厝國小梁桂錦校長表示，羅厝國小全校學生皆可留校到下午五點，學習各項才藝及課業輔導，經費仰賴社會善心資源提供協助。相信投資在教育，未來更美好。我們羅厝孩子除了手心向上得幫助，也要手心向下會助人。這就是學校規劃社區服務學習的目標，發揮社會良善的力量。