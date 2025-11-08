服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。
行政院國家搜救指揮中心3日舉辦「114年搜救有功人員表揚典禮」，由行政院長卓榮泰出席頒獎。駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊飛行員黃俊銘獲頒此殊榮。
今年54歲的黃俊銘，獲獎事蹟是民國111年3月迄今，執行蘭嶼、綠島空中醫療轉診後送、救援共計45人；112年5月21日執行屏東霧台飛龍瀑布山難任務；113年10月1日蘭嶼外海因颱風山陀兒影響巴貝多籍礦砂船擱淺搶救任務。
黃俊銘今天接受中央社記者訪問表示，過去在海軍服役期間，曾駕駛S-70C反潛直升機巡弋海面保護國家；退伍後則運用這項飛行專業保護民眾，「台東人回故鄉救台東人」。實際救援人數不只45人，這只是近3年的統計。
他說，從懷孕未出生的胎兒到年長者都是服務的對象，只要不是陸上颱風警戒區，就會設法出勤，「哪裡有難我就往哪裡飛」。在海上要克服強風、湧浪，在山上則要克服地形、環境障礙。
黃俊銘指出，印象最深刻的救難是去年10月初因颱風山陀兒影響，單月執行多起任務、搶救25人。
10月1日清晨5時許，他接獲國搜中心指示，前往蘭嶼外海搶救巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪上19名棄船船員。當時情況危急，清晨飛抵貨輪現場，因豪雨能見度不佳，無法吊掛返場，直到上午10時許天候轉佳，才順利將19名船員（烏克蘭7人、埃及9人、俄羅斯3人）平安送到蘭嶼機場。
10月2日，當颱風暴風圈觸及台灣時，清晨5時許又接獲任務，蘭嶼1名62歲周姓民眾突發心肌梗塞。黃俊銘頂著強風驟雨，在昏暗天候中將患者送抵台東，轉送馬偕醫院急救。
10月4日，綠島外海1艘賽普勒斯籍貨輪因風浪過大，造成船上5名菲籍船員受傷申請空中救援。他與機組人員於接近中午完成傷患及救援人員吊掛，順利返回豐年機場落地。
卓榮泰在3日的頒獎典禮上表彰獲獎人員時指出，每1名搜救人員的身影，都是台灣人民最堅定的依靠；他們無懼風雨、逆向而行，代表著社會最珍貴的勇氣與責任。（編輯：黃世雅）1141108
