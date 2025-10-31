服務擴及全齡 激發社會正能量

救國團主任葛永光。（趙雙傑攝）

救國團昨日舉行73周年團慶，多個縣市首長都予以祝賀，並感謝救國團長久的協助，救國團召集人楊朝祥致詞時表示，救國團73年來始終不變的是設立宗旨─給年輕人舞台及增加社會正向能量，宗旨不變但未來會把服務對象全齡化，包括向下延伸至幼兒、向上推廣至長者。

團慶前救國團先播放影片，提到近日台灣遭遇的各樣天災，如丹娜絲颱風、馬太鞍堰塞湖潰堤等救國團均有參與並協助。楊朝祥表示，正向能量是社會穩固的基石，救國團盼穩定社會，並在危機來臨的時候給予幫助。

楊朝祥說，73年來救國團歷經艱難環境，始終秉持為青年與社會奉獻的初心，肩負培育青年領袖的重要任務。他指出，救國團不僅是青年教育的重要基地，更是公民意識與社會責任的實踐場域。面對當前全球化挑戰、社群媒體衝擊與人口變遷問題，救國團的價值更為凸顯，不僅教導青年學會獨立思考、理性對話，更在多元社會中學習包容與合作。

楊朝祥強調，救國團的存在，就是要在分裂的時代搭起理解與團結的橋梁，未來將持續推動青年國際交流與公共參與，培養兼具世界觀與本土情懷的新世代領航者。他同時呼籲政府與社會各界給予救國團更多支持，讓這股凝聚社會、團結人心的公益力量得以延續與茁壯。

救國團評議委員召集人吳清基則提及，感謝先總統蔣中正提到的「時代考驗青年，青年創造時代」及創立救國團的蔣經國外，也感謝歷任主任及現任主任葛永光，就算民進黨設立黨產會欲清算救國團，但明明已與國民黨不再有瓜葛，所幸在葛永光努力之下走出一條新的路。

此外，參加團慶的前行政院長毛治國致詞時則分享即將出版的新書《兩岸和平方程式》，提及戰爭沒有真正的贏家，兩岸和平重要應為異中求同、求同存異，台灣也應審時度勢適時調整兩岸政策，為和平做出努力。