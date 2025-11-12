服務有感 凱基銀 客服評鑑奪金

凱基銀行持續提供全方位且有感服務，12日獲頒臺灣服務稽核協會主辦的「第4屆臺灣客服中心評鑑」銀行業金牌獎；另凱基銀行也積極落實公平待客，連續2年於「公平待客原則評核」中獲主管機關肯定，顯示凱基銀行致力提供客戶全通路優質服務體驗，積極推動金融友善服務，獲得社會各界正面評價。

凱基銀行2017年起成立客戶關懷委員會，並以數據化工具蒐集更多客戶的聲音及需求，藉由客戶即時回饋意見，深入瞭解其痛點和需求，並滾動式調整服務流程，也從員工培訓與服務流程著手，導入NPS（淨推薦分數），並由前線主管主動致電給予較低評分的客戶，進一步解決客戶問題，提升客戶服務體驗。

另外，凱基銀行智能客服「荷包君」，提供全年無休、24小時線上即時諮詢服務，有高達99％以上的回答準確率，並結合語音互動技術，讓視障及年長客戶也能輕鬆使用，實踐無障礙金融服務的承諾。透過建立完整的客戶服務流程和系統，及持續追蹤改善機制，並結合客服人員專業及暖心服務，打造客戶貼心且便捷的金融服務體驗。

凱基銀行在實體通路方面，除針對聽障客戶提供手語翻譯預約服務外，也推出「友善服務叫號」，更委由外部專業機構以身障體驗員視角，檢視分行硬體設施、無障礙服務動線及人員服務過程之完備性，致力於提供視聽身障、高齡年長等客戶族群金融友善服務。

凱基銀行官方網站2024年8月取得國家最高檢測等級「無障礙網頁AAA標章」， 針對網站友善專區文字與按鈕顯示、色彩對比度，及導盲輔助與快捷鍵功能進行全面優化，展現對身心障礙客戶的貼心關懷與操作體驗升級。