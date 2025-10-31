服務業「最討厭聽到客人說什麼？」網點名一句話
服務業除了工作之外，還得面對形形色色的客人，難免會因為客人一句話影響到心情，對此有網友也好奇「最討厭客人說的一句話？」引來大票網友留言，在網上掀起熱議。
服務業不容易，經常要面對形形色色的顧客，有時也難免會因為客人的一句話影響到心情，對此有網友在論壇Threads發文，透露自己最討厭聽到客人說「你很不會做生意耶」，忍不住好奇其他網友的想法，「最討厭客人說的一句話？」
不少網友分享「買那麼多有沒有打折」、「超過最後收客時間，『我們吃很快』（想知道到底多快？）」、「不給我袋子我要怎麼拿」、「『你真的很不知變通誒，就這樣而已有什麼好不行的』，每次都讓我理智線斷掉」、「不能去尾數嗎？」、「便宜一點啦！你們都有賺啦我知道」
「不可以通融一下嗎？」、「我很常來耶，不能便宜一點嗎？」、「我趕時間可以先做我的嗎？」、「不是錢的問題！」、「「能不能算我員工價？你們都有員工價算我便宜一點啦」、「可以算便宜一點嗎？可以啦我知道你有辦法，你不是有員工折？」、「店那麼大～沒有刷卡喔？還要自己掃碼點餐喔？還要低消喔？」
其中許多網友坦言最怕客人拿其他店來比較「為什麼別間可以你們不可以」、「別間都可以就你們不行」、「別家都可以，你這家怎麼不行」、「別家都可以你們怎麼都不行」、「別人可以為什麼你們不行？」、「不能算便宜一點嗎？人家xxx都會送我東西欸」、「我之前在別家就可以為什麼你們不行」、「『別間都…』那你怎麼不去別間？」、「別間這麼便宜，你們怎麼這麼貴」。
撰稿：吳怡萱
