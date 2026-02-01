服務業公敵／不滿髮廊設計師服務 女星失控飆粗口怒譙「你他X的」

林千又因髮廊消費不如預期爆粗口，遭到店家反擊。（翻攝自林千又IG）

Melody遭多位網友爆料，指她是「服務業殺手」，不僅態度傲慢且咄咄逼人，讓服務她的人常嚇得手發抖。而藝人與服務業人員間的互動落差，常引來糾紛，類似的情況常常發生。

藝人林千又去年曾到髮廊消費，因不滿洗頭未由設計師本人全程服務，加上等待時間過長，情緒失控在店內咆哮，甚至爆粗口嗆店長「你他X的這什麼服務！」事後店家對外表示，已蒐證並考慮提告公然侮辱，相關畫面與說法也在網路上流傳。

王俐人則因用餐爭議登上新聞。她之前到台北大安區某火鍋店用餐，欲將自助吧的雞蛋外帶遭到店員制止，事後在 Google 地標留下「一星負評」，並指控店家態度「像對待小偷」。不過該評論曝光後，反而引來網友批評，認為自助吧食材外帶本就不合規定，覺得她指控不合理。

廣告 廣告

王俐人因餐廳不讓打包雞蛋而留負評，反遭網友認為沒常識。（翻攝自王俐人臉書）

至於歐陽妮妮，則被捲入密室逃脫體驗的風波。有工作人員在網路爆料，指她遊戲中對人翻白眼、擺臭臉，過程中不太配合說明，老公張書豪則在一旁安撫。對此，歐陽妮妮發文澄清，表示當下是因對方要求拍照打卡並進行檢查，認為對方態度同樣不佳。

歐陽妮妮被爆玩密室逃脫，不僅翻白眼又擺臭臉。（翻攝自歐陽妮妮IG）

更多鏡週刊報導

服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆

放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥

人走茶涼趕出門／獨家！遭驟逝男友家人刁難 卜星慧被逼24小時搬家