服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆

Melody從瘋癲貴婦轉型成帶貨女王，如今被大批服務業人員指控是態度傲慢的奧客。（翻攝自Melody時尚媽咪臉書）

女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。

Melody近期從巴黎旅遊返台，有網友在Threads發文描述在班機上遇到她，卻意外在留言區引來航空、餐飲業人員的集體告狀，全都指向Melody對服務人員的惡劣態度。

網友分享在班機上巧遇Melody的經歷，意外掀出她是「服務業殺手」的討論。（翻攝自Threads）

點餐高傲 試穿鞋亂扔

一名曾於高級餐廳任職的網友描述自己的經歷，Melody在用餐時態度極度不客氣，服務生點錯菜就咄咄逼人，要求服務生重複背誦菜單，還說：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次。」

Melody（左）的時尚形象，讓她經常受邀品牌活動，但有百貨業人員對她心存恐懼。右為小S。

這位網友回想那時心情：當時服務到手發抖，對她高高在上、不說謝謝的態度很氣憤。也有咖啡店員工表示，Melody外帶咖啡時全程臭臉且不斷催促，明明等待時間沒超過十分鐘，還是露出極度不耐煩的臉色。

咖啡店員工透露Melody外帶時不僅表情不耐煩，且連一句謝謝也沒說過。（翻攝自Threads）

百貨業對Melody也是聞風喪膽。有人指出，曾在百貨公司快打烊的時候，目擊Melody在櫃位上試穿鞋子，卻將鞋子「像擲筊一樣到處扔」，試穿完畢後一雙也沒買就走了，留下滿地狼藉給店員收拾。這類場景引起眾多共鳴，還有網友稱「每次上班都祈禱今天別遇到她。」可見她給基層員工帶來的巨大陰影。

百貨業人員爆料，Melody試鞋後像「擲筊」一樣亂扔。 （翻攝自Threads）

應徵面試 先幫狗擦尿

不只是服務業遭殃，還有人聲稱，曾前往Melody自創服飾品牌面試，沒想到面試當天竟被要求打掃倉庫、還得幫她的狗擦尿，都還沒有成為員工，就遭到這般使喚，讓面試者餘悸猶存地說「太可怕了！」

本刊去年獨家報導Melody熱戀王陽明的大堂哥，迎來第二春的同時，事業聲勢也風生水起，但她以陪女兒去美國念書為由，辭去《11點熱吵店》主持棒後，僅偶爾出席品牌活動、或客串實境節目，比如在《嗨！營業中》和包偉銘造訪雞舍，農田和動物讓她嚇到花容失色，製造出特殊笑點。

Melody在和前夫的離婚訴訟結束後，感性發文「用善良與愛面對人生」。（翻攝自Melody IG）

Melody（左）因陪女兒去美國念書，辭去和沈玉琳（右）主持的節目《11點熱吵店》，現在則主要在世界各地旅遊。（TVBS提供）

但就Melody的社群足跡來看，她多數時間都在世界各地飛行，過上滋潤人生，從瘋癲貴婦轉型為帶貨女王，現在則被爆是「服務業殺手」，螢幕人設和私下行徑的落差，在社群平台掀起瘋狗浪，Melody的多種面貌令人驚奇，而她至今未對相關指控做出回應。

