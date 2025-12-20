服務業用AI 營收平均增5.4％

台灣商業服務業正邁入全新的智慧轉型階段，希望透過人工智慧（ＡＩ）提升效率、解決缺工問題。根據經濟部商業署統計，業者在導入ＡＩ後，營收成長平均提升逾百分之五點四，平均節省店員行政作業時間逾五成，營運效率提升相當明顯。

經濟部商業署長蘇文玲表示，百工百業都在積極導入ＡＩ，過去主要是製造業導入居多，但商業署今年開始推動服務業導入ＡＩ，明年將會挹注更多資源，除了持續ＡＩ人才培訓並擴大規模之外，執行上也會有新措施。商業署明、後年預計投入廿至廿五億元，來推動服務業ＡＩ升級。

民眾日常到餐廳用餐，已可看到不少ＡＩ機器人，為消費者送餐。現在，連鎖早餐店麥味登，也在今年導入ＡＩ系統。

麥味登全台擁有近千家門市，董事長卓靖倫表示，過去門市營運高度仰賴人員、管理負擔沉重，導入ＡＩ諮詢助理後，將資料轉為有效知識庫，優化線上、線下點餐服務，ＡＩ自動訂貨還能節省超過一半時間。

最深得人心的莫過於排班系統，智慧排班解決了店長排班困擾。卓靖倫說，早餐店需要很多工作人員，人一多，排班變成很複雜的問題，因為每個人的需求都不同，門市在不同時段，也有不同的人力需求，透過ＡＩ，解決了這個管理上的巨大痛點。

導入點餐App及ＡＩ管理後，麥味登發現，加盟主年齡層慢慢出現一些變化，以往開早餐店以中高齡居多，但現在有年輕人加入，導入ＡＩ不僅讓管理更輕鬆，也符合他們的生活樣態，因此，年輕人帶上爸媽一起來開早餐店做老闆的案例，已不罕見。

麥味登也在規畫升級App，以充分滿足台灣消費者偏愛客製化餐飲的習慣。餐點不僅標示熱量、營養、蛋白質含量，甚至還有碳足跡顯示；當然，點餐也會更簡單，只要打開App，用說的，就能點菜，甚至可以告訴ＡＩ點餐助理，「跟昨天一樣」就能下訂單。

除了早餐連鎖店這類傳統服務業導入ＡＩ，升級消費者對於服務業的體驗感，資金規模龐大的金融服務業也在強力導入ＡＩ。一家大型金控企業內部員工表示，他們不僅被要求想辦法使用ＡＩ相關工具，公司還辦內部競賽，激發員工對於ＡＩ能提出更多的想像與應用。

如果不是大型企業員工，對ＡＩ的感受可能比較模糊，但在競爭激烈的前段班大型企業，組織已是全面向ＡＩ傾斜，大企業預見投資ＡＩ可以加速成長，拉大與對手的差距，他們擔心若不全心投入，可能就是被ＡＩ時代淘汰。

