服務業移工30年首度解禁 台灣進入大搶工時代，廉價思維得轉彎

台灣已有近7%就業人口是移工，2026年部份服務業也將首度開放，正式進入大搶工時代。但開放移工不再是為了讓雇主找「便宜好用」的勞力，反而更考驗薪資制度與人權管理。

守了30多年的服務業禁用移工，將在2026年元月鬆綁，旅宿與商港碼頭業率先受惠。「我們的確看到招聘的時間愈來愈長，缺工企業愈來愈多，」勞動部長洪申翰解釋。但服務業開放的是技術人力，須符合薪資、語言或技能門檻，並非全面放行。

自1992年實施「就業服務法」，全台移工人數超過86萬人，佔就業人口近7%。在少子化、年輕勞動力有不同職涯想像，移工勢必成為未來產業與長照的基礎勞動力。

廣告 廣告

2026年上路的移工新政，還包括放寬外國技術人力留用上限、強化直聘制度。

開放外國技術人才大門

像台南聖泰工業這類中小企業，原本只能留用少數資深移工，如今限制放寬，有助改善技術流失、重新招聘人力的隱形成本。

未來中階技術工滿5年，也可申請永久居留，就業、福利比照國民。這是台灣要跟東北亞各國爭奪移工必然要走的路。

洪申翰證實，勞動部正努力協商下修永久居留的薪資門檻，因為原本訂定每月總薪資要達最低工資的2倍，「當時最低工資才1.8萬，現在已經快到3萬了，」勞動部希望讓薪資門檻更有彈性。

但開放移工不是為雇主打開「便宜好用」的大門。巨大遭美國海關暫扣貨物後，國際已把強迫勞動視為高風險議題，政府、品牌商都已提高警覺。非製造業現在被迫補課，從辨識風險、改善移工管理，甚至從委託仲介改為走直聘。

踩人權紅線，恐失訂單

「以前招募費是移工付，但現在是企業要付，企業就會去考慮直聘這條路，」洪申翰說。透過直聘，避免仲介上下其手，降低被認定剝削的風險。

大企業則要落實企業人權盡職調查（HRDD），2027年要寫進永續報告書。第一階段是2025年營業額達500億台幣的大型製造業，但未來會逐步擴大適用。

台灣雖無罰則，但普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧提醒，一旦被認定涉及人權侵害，不僅消費者不買單、投資人卻步，也可能被商業伙伴要求終止往來。如何避免？

優先是制定政策框架，並融入營運管理之中。依照聯合國工商企業與人權指導原則、國際勞工組織的核心勞動標準，盤點公司與供應鏈可能涉及的風險，取得高層支持與承諾，訂定行動、時程與責任歸屬。

經濟部提醒，製造業大多數風險在上游，如電子原物料，可能涉及童工、衝突礦產或危險化學品處理等。因應做法是，請供應商提供內部人權策略或指引，或找「負責任商業聯盟」（RBA）等第三方機構出具的稽核或驗證報告。若條件允許，企業最好實地考察供應商生產基地。

企業也應該建立暢通的申訴管道，補救措施須以受害者需求為主，依負面影響的嚴重性與企業關聯性做補救，常見措施包括道歉、賠償、回復原狀或擬定預防性措施。

文：吳靜芳、 盧沛樺 圖片來源：天下資料

看更多天下雜誌

黃仁勳誤認是台廠，「韓皮美骨」艾克爾靠AI封裝翻身逆襲日月光

台灣人年吞逾11億顆安眠藥！健保、自費、黑市，解析三大失控關鍵

職涯專家警告：聽到老闆說3句話，應該趕快辭職

比超慢跑更輕鬆、還不傷膝蓋！日本超紅的「江戶跑」是什麼？

感情出現裂痕怎麼辦？心理師教你如何修補、甚至讓關係更好

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載