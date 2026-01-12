服務業難做! 女將燒肉店當"公廁".客因電子支付爆口角

南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導

這年頭服務業真的不好做，台南一家燒肉店，碰上一名女子連問都沒問，就直接進入店家上廁所，讓店家很錯愕，而高雄一家飲料店，也碰上女子使用電子支付出狀況，氣得在店家大聲咆哮，過程全被拍下。





飲料店其他客人透露這家生意不錯，店員人也很好，沒想到卻碰上客人咆哮。（圖／民視新聞）

飲料店店員vs.女客人：「你不要提你的錯誤，我就不會很兇，小姐不好意思，這是我們的疏忽。」女子站在櫃台前，大聲咆哮，店員道歉，女子還是很火。」飲料店店員vs.女客人：「才買一杯飲料而已，不好意思，有需要這種態度嗎。」客訴分貝大到，引起路過民眾關注，拿手機拍下，女客人罵完，拿著杯子轉頭就走。其他民眾：「可以好好地說話，為什麼要這麼兇，店家就重弄就好，她有需要這樣嗎，我幾乎每天都來這家買，其實這裡的店員都還不錯。」其他店家：「她一定會覺得莫名其妙啊，我們都忍氣吞聲啦，不能跟她反抗。」重回當事店家，店員不願多談，表示女子是第一次前來購買，是因為電子支付出狀況才大動肝火。不過有網友透露，自己的飲料店，也曾碰過店內加價物品被客人凹免費送，甚至趁店員不在，跑進店裡裝茶喝，雖然不是每間飲料店都碰過，但客人的脫序行為還是引起譁然。

台南這名女子，她經過一家燒肉店門口，卻推門進入就走進廁所，連問都沒問。（圖／民視新聞）





同樣不請自來的，還有台南這名女子，她經過一家燒肉店門口，推門進入就走進廁所。女客人vs.燒肉店員。「小姐要用餐嗎，沒有不用，謝謝。」女子上完廁所後，店員以為她要用餐，出來招呼，沒想到她居然只是進來上廁所，但過程中連詢問都沒有，相當失禮。店家只能大嘆，這年頭服務業，真的不好做。

