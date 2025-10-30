服務業首開「外國技術人力」！勞長：薪資、語言門檻不衝擊本勞（本報資料照片）

我國過去以工作內容區分技術人力及基層移工，但為解決旅宿業缺工，勞動部開放旅宿業等服務業可直接從海外引進並使用外國技術人力，但從事工作內容卻包括房務、清潔外，還包括訂房、附屬餐廳外場等，外界憂心取代本國人工作，勞動部長洪申翰稱，技術人力有薪資門檻、語言等技術門檻認為不致於影響本國勞力。

依勞動部報告指出，隨著人口結構改變、人力需求增加，加上我國技術人力短缺，盼解決產業技術人力與基層人力缺工，鼓勵企業提升本勞薪資與就業條件，兼顧產業用人需求。

洪申翰擔任立委時曾指出，一旦開放旅宿業引進移工，將衝擊二度就業婦女、原住民等，呼籲應先進行性別及族群的影響評估。今日受訪時他表示，就是納入考慮，才會選擇透過外國技術人力，且此次涉及開放技術人力從事旅宿業等服務業別，考量服務業品質與人相關因此也會著重其語言能力。

至於未來是否會開放更多服務業？洪申翰說，會開放旅宿業及商港碼頭業主要原因為年輕人願意在裡面從事全職比率低，且如旅宿業部分體力工作對中高齡負擔大，而其他行業若年輕人投入意願高則開放要謹慎。

