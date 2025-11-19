服務熱心獲佳評 台中市大里地政志工獲志工之星肯定

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為表彰績優志工，台中市志願服務推廣中心每月都會於「HOPE 125 台中市志工媒合平台」刊登當月份志工之星，讓志工服務之熱忱與事蹟分享予志工夥伴與市民，中市大里地政事務所陳綉英志工因個人無私的服務熱忱及其優異之表現，榮獲114年11月志工之星肯定，實為可貴。

大里地所長期以來秉持為民服務精神，熱烈參與各項活動，此次獲獎的陳綉英志工除於113年榮獲衛生福利部獲頒「志願服務獎金牌獎」，本月份再次獲選為中市志工之星，優異表現，實足為志工伙伴之榜樣。綉英志工除為本所志工之外，同時也擔任仁愛醫院志工，因服務領域的多元性，深刻了解志工參與各機關志願服務的必要性與重要性，同時親和態度與服務熱誠，也深受同仁與到所洽公民眾的肯定。

陳綉英志工於服務台輪值。（圖/記者廖妙茜翻攝）

地政局長曾國鈞表示，中市各地政事務所皆有成立志工服務隊，服務成果有口皆碑，大里所熱誠志工隊活潑熱情，服務精神著實讓人欽佩，此次志工夥伴因服務事蹟優良而獲選為志工之星，實至名歸。同時曾局長也感謝地政志工長期無私奉獻、熱心服務，本所各地政事務所的志工都是地政業務推動的幕後英雄。

大里地政事務所施宏昌主任表示，此次本所志工獲選為志工之星，地所與有榮焉，非常感謝志工夥伴的付出，同時也歡迎一般民眾與具有地政專業知識者，踴躍加入大里地政熱誠志工隊的大家庭，志工招募訊息可參閱本所官網或與本所資訊課承辦人員聯繫。