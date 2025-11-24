服務生哭喊「薪水不夠賠」！謝金燕見她誤送龍蝦餐 處置方式曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

「姐姐」謝金燕出道多年累積不少死忠歌迷，平常她也樂於在社群中和粉絲分享生活點滴，昨（23日）突然曬出一盤海鮮大餐，透露這道菜有故事，原來是餐廳服務生不小心誤送成「全店最貴套餐」，但她最後反應相當霸氣。

謝金燕透露在用餐快結束前，還有一份生蠔遲遲未上來，但沒想到最後服務生端上桌的是「海鮮大餐」，從照片可以看到是由龍蝦、生蠔、蝦子等海鮮組成的拼盤，雖然當下謝金燕立即反應沒有點這道菜，不過服務生妹妹卻來回數次猶豫「不敢跟廚房說，也好意思跟我們說」，態度讓謝金燕感到疑惑。

廣告 廣告

事後，謝金燕形容服務生妹妹露出一副快哭的眼神，且語氣緊張地表示：「薪水都不夠賠」，意識到原由的謝金燕不僅沒有責怪該位服務生，甚至還表示：「沒關係，就放著吧」，做法十分霸氣。

謝金燕分享吃飯的小插曲。（圖／翻攝自謝金燕IG）

更多三立新聞網報導

柯佳嬿才說在反省！坤達「燦笑打高爾夫」被目擊...閃兵遭求刑2年8月

TWICE二安唱〈TT〉！澳門場小粉紅破防了 點名高雄「吃得太好」挨轟

郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了

TWICE演唱會落幕！子瑜首PO文美照連發「回家真好」 16字吐心聲

