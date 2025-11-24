服務生送錯餐哭喊薪水不夠賠！謝金燕「1舉動」全網大讚

娛樂中心／張予柔報導



50歲台灣女星謝金燕，出道至今已超過35年，憑藉精湛歌藝，在樂壇留下〈嗶嗶嗶〉、〈練舞功〉、〈姐姐〉等代表作，被封為「電音女王」。至今仍活躍於演藝圈，外貌與身材多年如一，堪稱「逆齡代表」當之無愧。

日前她日前與好友外出用餐，原本只是輕鬆的小聚，卻因餐廳的一個小失誤，意外上演一段溫暖又霸氣的插曲。她在IG限時動態分享這段經歷，不但沒有責怪店家，反而用體貼的方式安撫緊張的服務生，讓不少粉絲直呼「姐就是暖」。幫我下吸引人標題







廣告 廣告





服務生送錯餐哭喊「薪水不夠賠」！謝金燕「超暖1舉動」網大讚

謝金燕在限時動態和粉絲分享，自己昨（23）日與友人去吃飯時遇到的小插曲。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕經常透過社群平台分享日常美照與影片，與粉絲互動、傳遞生活近況。昨（23）日她與女性友人點了幾道料理，其中一份生蠔遲遲沒上桌，原本想說「已經吃飽了的情況下，覺得剩下一份生蠔而已應該還可以吃的下」。沒想到服務生端菜過來時，她們愣住了，眼前竟是一整組份量驚人的海鮮大餐，兩人一邊錯愕，一邊向服務生表示「沒點這道菜」。





服務生送錯餐哭喊「薪水不夠賠」！謝金燕「超暖1舉動」網大讚

謝金燕表示，看服務生妹妹在桌旁來來回回，便直接用最爽快的語氣回應「沒關係，放著吧！」。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

原以為服務生會立刻端回廚房處理，沒想到年輕的服務生妹妹在桌旁來來回回，神情緊張得幾乎不敢開口，似乎不知道該如何面對廚房，也不知怎麼跟客人說明。最後，這位服務生終於用幾乎要哭出來的語氣小聲說「我的薪水都不夠賠呀……」。看著服務生滿臉焦急，謝金燕笑說，當下「姐姐心大爆發」，直接用最爽快的語氣回應：「沒關係，放著吧！」一句話替對方解圍，默默承收下這道「餐廳裡最貴的套餐」。





原文出處：服務生送錯餐哭喊「薪水不夠賠」！謝金燕「超暖1舉動」網大讚

更多民視新聞報導

色姨丈3度激戰14歲外甥女！互稱「老公老婆」下場曝光

范冰冰谷底逆襲奪影后！他曝「最強關鍵」：跌倒不是終點

黃國昌搭高鐵沒坐商務艙！律師酸：省小錢大預算亂花

