服務生送錯餐緊張到快哭「薪水不夠賠！」謝金燕1句話超霸氣

「電音女神」謝金燕多年來憑藉凍齡外型、獨特舞台魅力與親民形象擁有高人氣，私下生活也常透過社群平台分享。昨（23日）她在 Instagram 曬出與友人外出聚餐的照片，不過這道澎湃的「海鮮大餐」，其實原本根本不是她們點的，背後更藏著一段讓粉絲直呼「太暖了」的小故事。

謝金燕曬出一張照片，桌上滿滿海鮮，包括龍蝦、鮮蝦、生蠔、蛤蜊等豪華擺盤，視覺效果相當驚人。她在文中透露當天和朋友聚餐，兩個女生點了幾道菜，其中一份生蠔遲遲沒有送上，正當兩人已經吃得差不多時，服務生卻端來一份超浮誇的海鮮大拼盤，她們一看便知道送錯，於是告知服務生：「我們沒點這道菜。」

謝金燕分享用餐小插曲。（圖／翻攝自IG @jeanniehsieh___bbb）

沒想到服務生妹妹來回多次猶豫，神情看著也越來越緊張，甚至露出快哭的表情，鼓起勇氣向她們坦白：「薪水都不夠賠呀！」，面對小女生的焦急反應，謝金燕展現「姐姐模式全開」，霸氣安撫對方：「沒關係，放著吧！」

體貼地接受誤送餐點，只為讓服務生不要因為失誤而承受巨大壓力。文末，謝金燕笑說：「這是餐廳最貴的一個套餐」。一段溫暖的小插曲，也再次展現她在舞台之外的真性情。

