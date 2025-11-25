服務生點錯餐哭喊「薪水不夠賠」 謝金燕豪氣買單

藝人謝金燕在演藝圈是出了名的做人豪爽。（圖／翻攝自謝金燕IG）





藝人謝金燕在演藝圈是出了名的做人豪爽。最近她到一間高檔餐廳吃飯，結果服務生點錯餐，誤送來一盤最貴的海鮮。謝金燕表明自己沒有點，結果服務生急得快哭了，表示「我的薪水不夠賠呀」，謝金燕一聽馬上回「沒關係，放著吧」最後豪氣買單。

謝金燕戴著耳機、聽著音樂，坐在高檔餐廳，要粉絲猜她吃了什麼。這時服務生端來一盤海鮮大餐，裡面有龍蝦、生蠔，看起來價格不便宜。她跟服務生說「我們沒點這道」，才發現是對方點錯餐。服務生急得落淚說薪水不夠賠，她直接霸氣回覆「沒關係，放著吧」。

她先前參加實境節目，和藝人們一起逛夜市，看到各種遊戲每個人都躍躍欲試，但謝金燕卻很另類。實境節目：「我是遊戲黑洞，（他是遊戲黑洞）。我不適合玩遊戲，我付錢最強，（付錢最強）。」

果然是「姐姐」，什麼都缺，就是不缺錢。這次在餐廳替服務生解圍，霸氣付下昂貴套餐，謝金燕豪氣又貼心的舉動，再添一筆。



