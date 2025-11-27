服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰

日前，在河濱市Fairmount Park的Stewards Boathouse舉行的表彰會上， 加州第31選區參議員Sabrina Cervantes表彰河濱縣2025年非營利組織優秀社團，提供無私奉獻給本地居民，東谷華美協會（ECAA）被列為第一名受表彰。

ECAA會長陳海寧代表協會領取獎狀，並發表演講，與所有來賓分享。東谷華美協會由一群熱愛美國的華人成立，不但為河濱縣和華人服務，更讓主流社會了解華人傳統文化和精神，希望與其他族群共同創造一個安居樂業的家園。

陳海寧指出，東谷華協應該成為社區華人群體的可信賴團體，當人們一提到中華文化，就會想到華協，主流單位更會因此主動邀請華協合作。東谷華協應是被看見、信賴及獲得廣泛認可的社區組織。東谷華協成立後，相繼設立多個活動俱樂部，包括瑜伽、射擊、文學、園藝、武術、舞蹈、繪畫等，參與者非常踴躍，極大豐富華人新移民生活，增加彼此交流。

加州參議會第31選區包括河濱縣與聖伯納汀諾縣部分地區城市。

