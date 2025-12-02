服務突破2200萬小時！新北金志獎致敬最強志工群

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（2）日舉辦第15屆金志獎績優志工暨團隊表揚典禮，新北市長侯友宜親自頒獎，表揚8個績優志工團隊、50位績優志工、56位65歲以上耆心獎志工及5位績優志工督導；此外，「志工是城市最溫暖的力量」，感謝志工夥伴長年以行動守護市民，讓新北更加祥和安定。

侯友宜指出，新北市志工團隊已達2,223隊、志工人數超過19萬人，服務觸角遍布全市，每年累積服務時數突破2,200萬小時，足見志工已成為城市治理的重要力量；志工們用時間陪伴弱勢、用專業提升公共服務品質，不僅改變別人的生活，也讓自己的生命更充實，期盼更多市民加入志工行列，與市府共同實現「不遺忘任何人」的理念。

典禮中邀請多位得獎者分享服務經驗，其中包括新店區的永冶典子，她於84年因婚姻來台，因學習中文與學校結緣，進而成為新住民關懷員，至今服務17年；永冶典子說，雖然在日本只有一個妹妹，但在台灣有更多「妹妹」，因為許多新住民都視她為家人。她以「付出就是收穫、堅持就是力量」總結多年心得。

榮獲耆心獎的林映松現年81歲，服務年資超過20年，因義學國中成立美寧娃娃社團而投入志工行列，成為泰山娃娃館唯一的男性娃娃衣製作員；不僅縫製精緻服飾，也協助導覽，讓更多人認識娃娃文化。

另一位獲獎的志工督導李守德，受到妻子影響投入志願服務，加入板橋區志願服務協會後，長期關懷獨居長者，協助送餐與電話問安；更透過社群記錄每次活動，是協會公認的「靈魂人物」。

新北市政府社會局長李美珍補充，今年獲選績優志工團隊包括部北醫院、鶯歌陶博館、新北市文史學會、樹林地政所、勞工局、海山高中、新北市輕器械健身舞藝協會及板橋區志願服務協會等，各團隊皆在不同領域展現熱忱與專業，感謝所有志工夥伴無私奉獻，為新北市注入更多溫暖與希望。

