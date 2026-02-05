服務能量升 國泰世華香港分行進駐這中心
[NOWnews今日新聞] 國泰世華銀行深耕海外市場成果豐碩，進駐香港逾20年來，提供客戶全方位的金融解決方案。因應企業金融及私人銀行業務持續成長，國泰世華宣布香港分行正式喬遷至銅鑼灣核心商業區、全新落成商辦大樓「港島壹號中心」（One Causeway Bay），並盛大舉行新行舍開幕慶祝酒會。這次喬遷不僅象徵國泰世華在香港市場的營運規模與服務量能升級，亦展現深耕香港、邁向亞洲區域型銀行的信心與承諾。
國泰世華銀行董事長郭明鑑在開幕酒會中表示，「香港具備國際金融中心的關鍵優勢，扮演連結全球市場的重要樞紐，香港分行新行舍喬遷正式啟用，更象徵國泰世華對香港市場的高度重視；我們將持續透過前瞻視野深化在港布局，進一步強化服務深度與廣度，為客戶創造長期且具競爭力的服務價值，推動國泰世華於全球金融市場的關鍵影響力。」
國泰世華銀行資深副總經理苗華本指出，香港是國泰世華布局海外的指標市場之一，這次喬遷至全新辦公空間，不僅大幅提升營運效能與整體工作環境，亦同步啟動人才擴編計畫，預期今年香港分行員工規模將成長約1成，以協助業務持續拓展，展現國泰世華深耕香港的堅定承諾。
國泰世華香港分行新址坐落於銅鑼灣核心商業區，交通便捷，地理位置優越，新辦公室整體坪數相較原址擴增逾1倍，空間設計更結合「創新突破、靈活自由、以客為尊、從人開始、永續發展」5大精神。整體空間不僅符合綠建築標準，更運用自然木質與綠色系，打造溫潤質感且具現代感的辦公環境；寬敞明亮的入口接待區更可遠眺維多利亞港景致，展現開闊的品牌形象格局。
為提升員工福祉，新行舍特別規劃近30坪、坐擁海景的共享交流空間，提供員工舒適的休憩與互動場域，充分體現關懷員工的企業文化。辦公區內亦設置多間「辦公電話亭」個人工作空間，採包廂式設計兼顧隱私與機動使用需求，營造高效率且友善的工作環境。
展望未來，國泰世華持續發揮亞太市場領先銀行的關鍵角色，秉持「深耕亞洲、服務在地」的核心精神，整合區域資源，擴大國際金融服務版圖。國泰世華香港分行亦將透過企業金融、私人銀行與環球金融交易等一站式多元金融服務，協助企業掌握市場成長動能，成為客戶值得信賴的長期策略夥伴。
