服務處前主任淪詐騙車手！鍾沛君：涉不當借貸10月已開除

新北市三重警方日前偵破一起虛擬貨幣詐騙案，趁交易時當場逮捕嫌犯許智超，追查背景時，他曾任國民黨台北市議員鍾沛君服務處主任。鍾沛君今（12/30）表示，許男因涉及不當借貸關係，10月就已開除，對於其涉入案件並不知情。

長居國外的46歲黃姓女子，透過網路認識自稱「幣商高層」的男子，聲稱可低價購入虛擬幣再轉手獲利，黃女因此投入大筆資金，也見到帳面獲利。這次委託友人在台交付款項，卻在交易前發現先前的虛擬錢包內的幣值異常消失，即要求友人停止交易，並報警處理。

警方27日獲報，前往交易地點，當場逮到擔任取款車手的許智超，隨即查扣150萬元現金，訊後依詐欺、違反《洗錢防制法》等將許男移送法辦。

據悉，許男被逮後，還想以當過議員助理、選過里長，向警方求情。經查，許男確實曾任鍾沛君服務處主任，也選過深坑地區的里長，臉書也有相關照片。

對此，鍾沛君今回應，許男曾任職其辦公室，因本案之外的不當借貸關係，已於10月被開除，「許先生涉及案件，我不知情，本辦人事任用，只要涉及不法，一律開除，別無例外。」

據Newtalk新聞報導，許男過去在擔任鍾沛君議員服務處主任期間，便與地方人士、部分助理之間有金錢往來糾紛，甚至傳出曾涉及「黑吃黑」情事。因爭議不斷離開，今年初回歸鍾沛君服務團隊，後又因雙方理念不合，再度分道揚鑣。

