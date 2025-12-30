服務處前主任淪車手 鍾沛君：已於10月因不當借貸開除

新北市三重警方日前偵破一起虛擬貨幣詐騙案件，揪出犯嫌為曾任國民黨台北市議員鍾沛君服務處主任的許智超，現已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。（本報資料照片）

新北市三重警方日前偵破一起虛擬貨幣詐騙案件，揪出犯嫌為曾任國民黨台北市議員鍾沛君服務處主任的許智超，現已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。對此，鍾沛君表示，許任職期間，另因不當借貸關係，已於10月被她開除。

鍾沛君表示，許因本案之外的不當借貸關係，已於10月被她開除，許所涉及案件，她並不知情，「本辦人事任用，只要涉及不法，一律開除，別無例外。」

