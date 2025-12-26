服務處變刑場！屏縣前議員囚禁詐團成員 「烙刑」凌虐當狗打

【記者莊曜聰／屏東報導】屏東縣前議員郭再添因涉及非法地下匯兌案，遭法院判刑4年徒刑定讞，發監執行前落跑，現在又傳出他替擔任詐團車手的黃姓選民「喬事」，約出詐團派出的代表談判，雙方談不攏，郭再添就在服務處「關門打人」，還用燒紅的湯匙燙被害人脖子，服務處秒變「刑場」；橋頭地院對涉案的11人判處1年1個月到1年9個月不等徒刑，郭再添則因通緝另行宣判。

判決指出，一名疑似擔任詐團車手的黃姓男子找上郭再添陳情，稱被詐騙集團指控侵吞200多萬贓款，遭到毒打教訓要他「吐錢」，郭再添去年10月與詐騙集團聯繫，要替黃男「喬帳」，詐騙集團指派代表前往郭再添服務處，雙方坐下來談，不料卻爆發暴力事件。

兩邊談判破裂，郭再添命人將詐團派來的代表控制行動，用鐵鍊綁住再以鐵棍痛打，爭吵聲引來警方關注，但上門員警都被郭再添打發離開，為了怕生事端，又把人轉移到郭男妻子經營的民宿關押，繼續凌虐對方，後續又將人載到屏東、高雄山區隱密工寮躲藏。

郭再添等人手段殘忍，用鐵鍊把人拴住就像拴狗一般，還比照古代「烙鐵」刑罰，用火烤湯匙，燒紅後再炙燙被害人後頸部，在轉移關押地點時，就直接將人塞進狹小木箱，丟上貨車運送，被凌虐2天後，警方才靠著手機定位，前往工寮攻堅將人救出。

橋頭地院審理此案，多名被告坦承犯行，一名在現場監督施暴的高姓男子則矢口否認，但法官認為他在一旁「看戲」，無視法治態度極其傲慢，犯後態度不佳，因此被判得最重，處以1年9月徒刑，其餘10人則判處1年1月到1年8月不等，通緝中的郭再添則由法院另行審結，仍可上訴。

郭再添命人拘禁凌辱詐團成員，涉案的11人遭橋頭地院判刑。取自google map

