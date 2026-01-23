服務進家門安心不孤單 新北多元服務守護獨居長者

《圖說》新北市社會局今日下五舉辦「服務進家門 安心不孤單」記者會跨局處合作，齊心守護獨居長輩。左二台電北南區處業務經理張淑惠、左四社會局長李美珍，中玉山銀行處長張正志。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府社會局今（23）下五日舉辦「服務進家門 安心不孤單」記者會，面對新北市已突破80萬名長者、逾9,500位列冊獨居長輩的超高齡社會挑戰，今年進一步升級推出「關懷獨居長者營養安心包」，首批2,600份將於農曆年前陸續送達經濟弱勢獨居長者家中。此外，玉山銀行受「菩月樂齡」公益信託，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈150萬元協助採購安心包、台電北南區處等共同攜手守護獨居長者，為長者串起更完整的安心照護網絡。

社會局長李美珍於記者會中，代表接受玉山銀行受「菩月樂齡」公益信託，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈150萬元協助採購安心包。她表示，截至114年12月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬6,890人，占全市人口404萬4,831人的19.94%，即將邁入超高齡社會；全市列冊獨居長者則有9,672人。

此外，考量高齡長者的營養需求與咀嚼、消化能力，社會局特別與營養師合作，設計推出「關懷獨居長者營養安心包」，由營養師劉小菁專業把關，依長輩需求精心調配食材，並採嚴謹食品製程管理，兼顧均衡、好消化與安全，讓長者吃得健康、吃得安心。

《圖說》玉山銀行處長張正志受「菩月樂齡」公益信託，捐贈150萬元支持「關懷獨居長者營養安心包」計畫，由社會局長李美珍代表受贈。〈社會局提供〉

李美珍表示，首批2,600份營養安心包，將優先發送給經濟弱勢獨居長者，由區公所關懷志工及鄰里長親自送達，同步進行關懷訪視，傾聽長者生活需求，提升獲得社會資源的近便性。

她強調，新北市整合9個局處資源，串聯各區公所及民間單位，逐一訪查，篩選出需要關懷的獨居長輩，提供電話問安、餐飲服務、緊急救援、就醫與生活協助、資訊提供及轉介等多元服務，透過私公協力，讓服務走進家門，以陪伴獨居長者在熟悉的社區中在地安老。

《圖說》台電人員透過用電安全宣導與燈泡汰換服務守護獨居長輩。〈台電北南區提供〉

玉山銀行處長張正志指出，該行長期投入高齡友善與社區關懷，善盡企業社會責任，受「菩月樂齡」公益信託，透過新北市好日子愛心大平台捐贈150萬元，支持「關懷獨居長者營養安心包」計畫，期盼讓更多獨居長者都能享有營養又安心的餐食照顧。

《圖說》新北市「關懷獨居長者營養安心包」，首批2,600份將於農曆年前陸續送達經濟弱勢獨居長者家中。〈社會局提供〉

台電北南區處長林蒼喬表示，今年，新北市社會局首次與台電合作推動「獨居長者燈泡汰換服務」。針對居家照明維修有困難的長者，到府協助更換為高效省電燈泡，在提升居家照明亮度與安全性的同時，也協助長者減少用電量、節省電費支出，將節能效益落實於日常生活中。

另外，台電同仁也進行居家用電安全及節約用電宣導，提醒長者留意電線過載、電器老舊等用電風險，並分享簡易省電小撇步，提升用電安全與節能意識。

《圖說》「關懷獨居長者營養安心包」內含筍香燜肉、日式咖哩雞、紅燒獅子頭、茄汁雞丁四款美味調理包及芋頭鹹粥、香菇竹筍瘦肉粥和2盒白飯。〈社會局提供〉

林蒼喬指出，看似微小的照明改善，卻關乎長者的安心與生活品質，每一次到府服務、每一盞燈重新亮起，就是台電守護民眾的使命展現。能在年節前陪伴長輩、減少他們的生活不便並協助節省電費，是台電深感榮幸的事。

他說，未來，台電將與新北市政府社會局持續合作，以實際行動照亮每位長者的生活，讓獨居不孤單，家中有光、心中更添溫暖。