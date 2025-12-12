服務逾30年 苗縣3議員獲表揚

苗縣議員孫素娥（左三）、曾美露（左四）及廖英利（左五）服務地方逾30年，獲內政部表彰，縣長鍾東錦（左二）頒功在桑梓木雕肯定貢獻。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會12日召開第20屆第17、18次臨時會，會前表揚榮獲內政部114年資深民選地方公職人員專業獎章的資深議員曾美露、廖英利及孫素娥，縣長鍾東錦、議長李文斌及副議長張淑芬親自頒贈紀念木雕，肯定她們數十年來對地方的卓越貢獻。

3位受表揚議員均具長期地方服務經驗，曾美露自民國83年從政，曾任公館鄉代表及鄉長，完成圖書館、傳統市場改建及社福改善，目前任第20屆縣議員，從政32年。廖英利自78年起從政，為竹南鎮首位女性里長，歷任縣議員第13至16屆、第18至20屆，累積36年從政經驗，即將邁向8連霸。孫素娥則自83年起投入政壇，曾任公館鄉代表及縣議員，第16至20屆累計5屆議員任期，也將邁向8連霸。

縣長鍾東錦、議長李文斌及副議長張淑芬頒贈木雕，表彰3位議員「功在桑梓、服務地方」的卓越貢獻，肯定她們長期服務鄉親並對縣府施政提供指導，期許持續以經驗輔導後輩議員。

昨日臨時會主要審議縣府提案，2項重要議案及追認案完成一讀宣讀，並送交各審查委員會後續審議。114年度總預算第1次追加減案歲入、歲出均增加57億4917萬5000元，經議會通過後公布實施，並函送行政院主計總處備查。

苗栗縣政府組織自治條例第5、6、16條修正案完成一讀，預計自115年3月1日生效。議會同時追認「114年度客庄創生環境營造計畫地方輔導團」等12件墊付案，經費共1億5630萬1304元，待追加減預算完成後正式列入預算。