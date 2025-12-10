服務高中生通學 桃園市試辦5公車路線11日上路

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市交通局11日起，協調客運業者加開102A、102B、117B、265D及5022B共5條公車路線，服務壽山及陽明高中學生通學搭乘；試辦3個月期滿後，再評估是否調整或正式固定班次。

桃園市政府交通局下午發布新聞稿表示，這5條通學公車是應壽山高中及陽明高中所提需求設計，在原有的學生專車外加開，設計原則很簡單，就是「上學一班、放學一班，盡量直達學校」，減少學生轉車或步行時間，家長也能更放心。

交通局說明，票價部分與一般市區公車相同，依里程計費。民眾可以使用基北北桃1200都會通月票，也可以刷桃園市民卡搭乘；持市民卡除可享公車「買一送一」優惠，第二趟再享基本里程優惠，讓學生通學更划算，也鼓勵大家多搭大眾運輸。

交通局長張新福表示，歡迎學校、家長及學生多多利用這次試辦的通學公車，試辦期間也歡迎提供意見，作為後續調整路線與班次的參考，讓桃園市學生上下學的交通服務可以更完善。（編輯：陳仁華）1141210