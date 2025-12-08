服務22年資深義警「執勤突猝死」相驗死因曝光 兒子心碎：您就是英雄

記者林意筑／台中報導

杜姓義警執行廟會車流疏導勤務時突然倒地猝死。（圖／翻攝畫面）

昨（7）日晚間7時許，台中市一名56歲義警，於中區台灣大道一段、中華路口值勤時因不明原因突然倒地，有目擊民眾見狀立即上前關心，發現義警已無意識，嚇得緊急通報119人員到場救援，沒想到救護人員趕抵時義警已無呼吸心跳，經送醫搶救仍遺憾未救回。對此今日台中第一警分局說明，經相驗後確認該名義警因心肺衰竭造成死亡。

56歲杜姓男子已從事義警長達22年。（圖／翻攝畫面）

56歲杜姓男子已從事義警長達22年，昨日晚間7時許，他一如往常前往台灣大道一段、中華路口執行廟會車流疏導勤務，協助員警指揮路口交通、疏導車流，預計晚間9時下崗。未料晚間7時許，杜男在路突然倒臥在路中央，許多用路人見狀立即上前關心，發現杜男已無意識後緊急通報119，不過救護人員趕抵時，杜男已無生命跡象，經CPR後送往中國附醫搶救，最終人仍未救回。

杜姓義警離世後，兒子發文表示「在我心中您就是一位英雄」。（圖／翻攝畫面）

杜姓義警猝死消息曝光後，警方與杜男家屬相當不捨，杜男兒子也在社群平台發文表示，「您做義警、義交、做甘霖送餐、在小學擔任童軍老師，我真的覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是一位英雄，臨終前還在指揮交通，爸爸您的任務結束了，安心的去做小天使吧，爸爸我永遠愛您，謝謝您為了這個家付出那麼多」。

據了解，杜姓義警離世後遺體被安置在崇德殯儀館，經檢警相驗，今日稍早台中第一警分局說明，確認該名義警因心肺衰竭造成死亡。

