服役至2040年代！美軍「超級大黃蜂」首飛30周年 仍是航艦主力

〔編譯陳成良／綜合報導〕作為美國海軍航空兵的中流砥柱，F/A-18E/F「超級大黃蜂」(Super Hornet)戰機近期迎來了首飛30周年的重要里程碑。這款最初為了填補冷戰後戰力空窗而誕生的機種，憑藉著持續的技術升級與多功能性，至今仍是美軍航艦甲板上不可或缺的主力，且預計將與F-35C匿蹤戰機並肩作戰至2040年代。

據軍事媒體《The Aviationist》報導，1991年A-12攻擊機計畫取消後，美國海軍急需一款低風險的替代方案。當時的麥道公司(後併入波音)提出了將原本F/A-18C/D放大改良的「Hornet 2000」計畫。1995年11月29日，第一架F/A-18E原型機在聖路易升空，開啟了傳奇篇章。

廣告 廣告

雖然沿用「大黃蜂」之名，但「超級大黃蜂」在機體結構上已是全新設計：體積增大25%、內部燃油增加33%、航程提升50%，並換裝了全新的進氣道與航電系統。隨後的Block II版本更導入了AN/APG-79主動電子掃描陣列(AESA)雷達，使其具備強大的視距外作戰能力。

30 Super years in flight!Thirty years ago, the first F/A-18 Super Hornet took to the skies for the first time. We're thankful for the thousands of #TeamBoeing employees, partners and suppliers who keep the Super Hornet modernized and evolving, delivering unmatched capabilities… pic.twitter.com/kRhpsJWmi1

超級大黃蜂最成功的衍生型當屬EA-18G「咆哮者」(Growler)電戰機。這款雙座戰機取代了EA-6B，成為美軍壓制敵方防空系統(SEAD)的關鍵資產。在國際市場上，澳洲皇家空軍採購了24架超級大黃蜂與12架咆哮者，並整合了AGM-158C長程反艦飛彈(LRASM)；科威特也訂購了28架。

Block III升級延壽 搭配第六代戰機

為了因應未來威脅，美軍正推動Block III升級計畫，重點包括配備大型觸控面板的先進座艙系統、強化網路連結能力及降低雷達訊號。更重要的是透過延壽計畫(Service Life Modernization)，將機身壽命從6000小時延長至10000小時。

報導指出，儘管美軍正逐步引進F-35C與研發未來的F/A-XX第六代戰機，但目前仍有約550架超級大黃蜂與150架咆哮者在役。這款「老當益壯」的戰機將繼續擔任長程打擊、海上遮斷與艦隊防空的核心角色，直到2040年代初期。

相關新聞請見：

美海軍啟動升級 F/A-18「超級大黃蜂」、EA-18G將加裝自動防撞系統

【看原文連結】

更多自由時報報導

連環爆！第3艘俄國油輪黑海遇襲 土耳其總統震怒：不能容忍

俄烏戰爭讓中國學到太多！ 軍事專家：1.25兆特別預算是救命錢

1.25兆特別預算有2款反裝甲飛彈 美方評估建議台灣買更多！

林書逸轉戰富邦 喚回最好時光

