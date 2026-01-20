服役超過40年！丹麥空軍正式告別F-16戰機，「老兵」將前往烏克蘭、阿根廷繼續翱翔天際

當國際焦點聚集於美國、丹麥為了格陵蘭（Greenland）主權議題發生對抗之際，這個北歐小國的皇家空軍（RDAF），近期悄悄地迎來一個歷史性時刻：服役超過40年的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）正式全數退役，成為北約（NATO）成員國當中、最新告別這款超人氣四代戰機的國家。

根據外媒報導，丹麥當地時間下午，一架現役F-16戰機在Skrydstrup空軍基地完成最後一次降落，正式宣告該機型結束其在丹麥空軍的服役任務。為了給予這款服役長達46年的傳奇戰機，一個最高的致敬，官方也舉行盛大退役典禮，由該基地最後一支駕駛F-16戰機的第727中隊負責，讓三架資深戰機、完成最後一趟起飛和降落。

廣告 廣告

前丹麥參謀長、空中代號「VIT」的赫維特（Christian Hvidt）上將在退役典禮上自豪地表示，身為飛行員、「我們從不談論F-16的年齡，因為它由世界上最優秀的飛機技師維護，並由世界頂尖的飛行員駕駛。」

回顧歷史，赫維特不只是一名資深F-16飛行員，他本人更是在1980年1月，駕駛首架丹麥空軍F-16戰機，返回國門並降落在Skrydstrup基地。多年服役資歷下，他曾擔任727中隊指揮官，親自參與戰機的服役和升級改造進程，象徵空中戰力完整世代交替。

阿根廷從丹麥首批二手F-16戰機，包含雙座版B型戰機。（翻攝自阿根廷國防部）

丹麥F-16的誕生背景

丹麥在1970年代末，透過與比利時、荷蘭、挪威的歐洲合作計畫，引進當時仍由通用動力（General Dynamics）研製的F-16戰機。丹麥合計接收77架F-16A/B Block 15，並以此為基礎逐步取代原有舊型F-100、F-104G與Saab Draken，讓F-16變身後冷戰的丹麥空防核心。

丹麥空軍未來空防戰力將轉交第五代F-35A戰機負責。（取自丹麥空軍粉專）

報導中也提到，和其他國家不同，丹麥麾下的F-16戰機具備多項特色改裝，像是在機身左前方加裝夜間攔截用照明燈、內建來襲警告、電子干擾、熱焰彈與干擾設備，以及模組化偵照莢艙（MRP），這些配置使丹麥空軍的F-16戰機，可以長時間維持高水準狀態。

隨即服役時間快速累積，丹麥空軍也替自家F-16戰機進行中期延壽（MLU）升級，讓其中61架變身F-16AM/BM，實際性能接近後面出廠的F-16C/D型Block 50/52，不久前飛抵阿根廷的F-16戰機，就是來自這一批。

身為北約資深成員的丹麥，這批服役四十年的F-16戰機，過去曾部署於科索沃（1999）、阿富汗（2002–03）、利比亞（2011）和自2014年開始、進駐中東協助執行反恐行動。

自1980年服役以來，丹麥空軍F-16戰機雖參與過無數國際軍事行動，足跡遍及巴爾幹半島、阿富汗、敘利亞、伊拉克及利比亞。但其堅強的後勤維護體系，卻能這批單就服役年齡已算老兵的戰機，依舊保持極高的妥善率。讓丹麥政府可以將F-16戰機轉交第三國，捐贈19架支援烏克蘭對抗俄軍侵略，另外出售24架給阿根廷，協助這個長時間被世仇英國制裁的南美國家，得以重建現代化超音速戰力。

告別F-16的丹麥，未來該國空防與戰鬥任務重責大任，就轉交第五代F-35匿蹤戰機（F-35A Lightning II）身上。除了已經交付和服役的戰機，哥本哈根更一口氣拉高F-35A採購數量，從原先27架提升至43架，麾下F-35A戰機預計在2027年達成完全作戰能力（FOC），利用F-35A裝載的感測器，融合能力與匿蹤特性，成為丹麥在維護北極地區與北約東翼安全的重要基石。

更多風傳媒報導

