服用抗焦慮藥「植牙失敗率飆升」 醫：最高達4.5倍風險

台北榮民總醫院口腔醫學部牙周病科主治醫師陳軒弘與美國加州大學舊金山分校的共同研究發現，正在服用抗焦慮、憂鬱藥物的患者，植牙失敗風險約為一般民眾的2.4倍，若同時服用多種抗焦慮藥物，失敗風險更可能進一步升高至4.5倍。

（示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，陳軒弘表示，植牙已成為缺牙治療的重要選項，目前長期成功率已超過9成。除了抽菸、糖尿病及口腔清潔不佳等已知風險之外，近年醫界開始關注「精神科用藥」對植牙成功率的影響，此發現也與後續多項研究結果相互呼應，顯示該族群在植體穩定性上需特別留意。

研究團隊進一步統合分析11項臨床研究後顯示，多數植體失敗發生在植牙後0.5至2年內，正是骨頭仍處於整合的早期階段，顯示初期追蹤與風險管理尤為關鍵。陳軒弘指出，相關藥物類型的研究樣本數雖有限，但整體趨勢值得關注。

（示意圖／Pixabay）

以最常見的「選擇性血清素回收抑制劑」來看，陳軒弘說明，血清素除參與情緒調控，也和骨代謝平衡有關。骨骼在正常狀態下會在破骨細胞吸收與成骨細胞新生之間維持平衡，但研究發現服用此藥後，可能促進破骨細胞活性並抑制成骨細胞分化，導致骨質流失，進而影響植體周圍骨頭修復及整合速度，亦提高骨整合失敗、植體鬆脫的風險。

陳軒弘強調，研究結果並不代表相關用藥是植牙絕對禁忌，民眾切勿自行停藥。若有相關用藥史，植牙前務必主動告知，應由精神科醫師、牙醫師共同討論治療策略，透過醫病共同評估，調整治療及追蹤策略，包括加強口腔衛教、提高回診頻率、降低植牙咬合負荷，並同步嚴格控管其他危險因子，例如戒菸與血糖控制，更能降低早期植體失敗風險，保障植牙長期使用。

