服用止痛藥尿液竟呈紅色？藥師：多為藥物代謝…不是出血

不少民眾服用止痛藥搭配肌肉鬆弛劑後，發現尿液顏色偏紅而驚慌就醫。藥師洪正憲分享學長因全身痠痛用藥後，上廁所突然發現尿液顏色偏紅，仔細檢視用藥後才發現原因可能來自chlorzoxazone。

不少民眾服用止痛藥搭配肌肉鬆弛劑後，發現尿液顏色偏紅而驚慌就醫。（圖／Photo AC）

藥師洪正憲在臉書專頁中發文指出，「我這幾天尿液怎麼變紅色了？是不是出血？」這樣的問題在門診與藥局並不少見，常常把病人嚇得不輕，擔心是泌尿道出血或橫紋肌溶解。他說明，chlorzoxazone是一種常用的肌肉鬆弛劑，常用於急性肌肉痠痛、拉傷或姿勢不良造成的不適。

洪正憲表示，這個藥物在體內經肝臟代謝後會產生帶有顏色的代謝物，經由腎臟排出體外，有些人就會發現尿液呈現紅色、橘紅色或深褐色。這種變色本身通常是無害的，也不是出血，但因為顏色真的很像血尿，如果事先不知道很容易讓人驚慌失措。

chlorzoxazone是一種常用的肌肉鬆弛劑，常用於急性肌肉痠痛、拉傷或姿勢不良造成的不適。（示意圖／Freepik）

洪正憲建議民眾可從幾個方向來觀察分辨是藥物影響還是真的出血。首先看時間點，如果是在開始服用某個新藥後不久出現，而且停藥後顏色逐漸恢復正常，就要高度懷疑是藥物造成的。再來注意伴隨症狀，單純藥物導致的尿色改變通常不會合併排尿疼痛、腰痛、發燒或血塊，如果有這些症狀就不能單純當作藥物副作用。

洪正憲提醒，尿液顏色改變是身體給予的訊號，不一定危險但需要確認。如果正在服用肌肉鬆弛劑如chlorzoxazone、某些抗生素或其他可能影響尿色的藥物，事前知道可能會變色心裡就會踏實很多。但如果不確定原因、顏色持續異常或合併任何不舒服症狀，請不要自行猜測，儘早和醫師或藥師討論，必要時做檢查。

