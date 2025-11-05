服藥劑量過重 巴金森症婦身體不受控

蘇建瑜呼籲，巴金森病友除了與醫師保持良好的配合，規律用藥外，社交活動也是很重要的一環。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

70多歲的陳阿姨坐著輪椅，被丈夫推進診間。她多年前確診巴金森病早期，不久後身體出現不受控制的劇烈扭動，卻自行停藥，導致病程發展加速，最後只能仰賴輪椅行動。經醫師診斷後，發現是先前服藥的劑量過重，引發了「異動」的嚴重副作用。經個人化調整用藥，症狀獲改善，重新站起行走，避免了臥床帶來的照護壓力。

嘉義基督教醫院神經內科主任蘇建瑜表示，巴金森病早期多能以藥物良好控制，醫療支出並不高，但若病友未主動反應用藥不適或中斷治療，可能導致病況控制不佳，提早進入中晚期，不僅增加家庭負擔，也使整體社會醫療支出上升。巴金森病好發於60歲，會使病友肢體受限、影響行動的腦神經退化疾病。

蘇建瑜說，不少患者忍耐甚至自行停藥，但病情已進展至中期，才發現父母退化嚴重才就醫。這時病人常出現失去平衡、移動緩慢的症狀，導致跌倒、骨折甚至臥床，錯失早期控制的契機。

要延緩巴金森病友病程發展，蘇建瑜呼籲，除了與醫師保持良好的配合，規律用藥外，社交活動也是很重要的一環。