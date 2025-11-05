服裝供售站保障80%獲利 賴士葆批：國防部官商勾結

國民黨立委馬文君10月踢爆國防部預計採購120元戰備水、5萬元長官座椅等，批評是浮編預算，11月她再爆料，國防部服裝供售站合約給予廠商80%的保障獲利。對此，國民黨立委賴士葆痛批國防部，根本是官商勾結。

賴士葆。(圖/中天新聞)

賴士葆4日在中視節目「庶民大頭家」表示，軍用品疑似圖利廠商的新聞一出來引起外界譁然，「怎麼會有保證獲利80%？生意怎麼這麼好做？」他說，身為立委接受過很多陳情案，有看過保本，但沒有看過「保證一定賺多少」，沒想到國防部竟然可以保證廠商獲利80%，他說，這是暴利、是道地的官商勾結。

賴士葆說，國防部編列的預算不能刪，刪了就會被視為「中共同路人」。他以海鯤號（711號）原型艦為例，第1艘花500億元，到現在什麼都沒有；3階段連第1階段都沒有做，就編了20億元，後面7艘要編列2800億元，20億元預算就凍結一半，而且朝野立委全部贊成，大家簽字、沒有表決。

自製潛艦原型艦海鯤號。(圖/台船公司)

賴士葆表示，到現在為止證明，這個決議是對的，凍結案是非常正確的，因為後面的錢不應該再這樣花，但當時一天到晚被拿出來做文章。

賴士葆說，國防部被踢爆疑似浮編預算後，自己就刪了4、50億元之多，都是國防部自己同意，而且沒有表決。他認為，假如不是有認真的立委點出來、抓出來，今天會有這樣的結果嗎？如果按照民進黨的邏輯，預算是一毛錢都不能刪，那立法院就可以關掉了。

(圖/截自國防部臉書)

賴士葆強調，照理講國軍服裝供售站的東西應該都要比較便宜，結果東西反而比較貴，而且還讓廠商賺那麼多錢，保障賺80%，他說，「這個不是圖利廠商，這個不是官商勾結，什麼叫做官商勾結？」

